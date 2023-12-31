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金正恩：不再尋求南北韓統一、2024多發射軍用間諜衛星

直言不滿美國南韓聯手排擠敵對，北韓領導人的2024新年願望—發射三顆軍用間諜衛星，也不再尋求兩韓統一。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/31 17:41
北韓領導人金正恩．（圖片來源：路透社）

北韓領導人金正恩．（圖片來源：路透社）

北韓領導人金正恩似乎開始認清與南韓是兩個不同的世界、甚至彼此敵對，所以在今年最後一周說出，「不再尋求與南韓和解及統一」，而他的 2024 年新年新願望就是發射三枚軍用間諜衛星。

2023 年 11 月底，北韓宣稱已成功將一枚軍用間諜衛星送上地球軌道，而未來也將發射更多同類衛星，當時外界推測該枚攜帶衛星的火箭從朝鮮半島西海岸飛越日本沖繩，朝太平洋上空飛去，引發美國、日本與南韓方的抗議，批評此舉是升高緊張局勢，對人民安全構成嚴重威脅。

根據ＣＮＮ，北韓國營新聞社引述金正恩的「談話」，指兩韓互動「如同兩個敵對國家、如同戰場上的兩個交戰國」。他說，「是時候認清現實，並釐清我們與南韓的關係」

金正恩把問題歸咎於南韓，指其視北韓為敵人、又與美國聯手和北韓進行軍事對抗、意欲讓北韓金政府垮台。

韓戰 1953 年結束後，兩韓分治，以38度線為界，形成兩個獨立的國家，長期進行軍事對峙，雖然這七十年來，雙方曾數度關係回暖，但近幾年金正恩無視國際核不擴散條約，高喊擴大核武發展、多次試射洲際飛彈，引發區域以及南韓的緊張。

北韓領導人金正恩27日參與年末會議，並提出「加快完成戰爭準備」、加強與俄羅斯合作，對抗美國。金正恩向人民軍、軍需工業部門、核武器部門、民防部等部門領導人喊話，要求加快完成「戰爭準備」的戰鬥任務。
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兩韓統一

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