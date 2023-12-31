【速食泡麵風靡全球】 韓流、營銷、低價助長需求　健康成隱憂

泡麵因經濟、美味又方便的特點，在非洲、南美洲與亞洲區域的發展中國家迅速普及，韓國流行文化也助長了中產階級對泡麵的青睞。然而泡麵通常鈉含量較高，便利的同時也帶來健康隱憂。

泡麵市場持續增加 韓國文化助長泡麵風潮

衛報報導，根據日本世界泡麵協會（World Instant Noodles Association）數據，在2018年到2022年間，尼日利亞對泡麵的需求增加53%，從18.2億包增加到27.9億包。肯亞市場雖小，但同期需求量增長160%，從5千萬包增加到1.3億包。哥倫比亞與埃及也分別增長了150%以及110%，不容小覷。

經濟實惠又快捷方便，是泡麵風靡全球，需求持續上漲的關鍵，新冠疫情及生活成本危機期間更甚。世界泡麵協會指出，2022年韓國泡麵消費量已達1212億包，較前一年增長2.6%。

韓國流行文化也促進了富裕國家與發展中國家的中產階級對韓國食品的需求。據韓國11月公布數據，今年1月至10月，韓國泡麵出口額創新高達7.85億美元，較去年同期增加25%。

泡麵營銷鎖定年輕一代 鈉含量標示不明成健康隱憂

然而，因為各國對泡麵包裝應標示營養成分等資訊的規範相當薄弱，消費者忽略了這項食品潛在的健康危機。為改善口感及縮短烹飪時間，泡麵含鈉量高逾一般麵條，所附帶的調味包也含鈉量也相當高。

2017年一項研究分析了10個國家共765種泡麵後發現，產品含鈉量差異很大，佔成人每日攝取量的35%到95%不等，且中等收入國家的泡麵鈉含量明顯高於高收入國家。

尼日利亞是印尼泡麵品牌Indomie工廠首個進駐的非洲國家，該牌泡麵主導了當地市場，並建立起獨特的城市飲食文化。有鑑於雀巢公司旗下產品Maggi在尼國的失敗經驗，成功的營銷讓Indomie泡麵成為該國千禧一代的主食。此外，Indomie主打的「兩分鐘烹飪時間」也深入人心。

印度市場成長的關鍵是廣告，其消費量僅次於中國、印尼跟越南，且需求仍在快速增長。印度非營利組織NAPi成員、從事食品營養研究的比德拉（Nupur Bidla）指出，泡麵幾乎無所不在，在村莊與偏遠山區可能找不到蔬菜，但能找到雀巢公司的泡麵Maggi。

NAPi最近發布一份關於印度市場超加工食品（Ultra-processed foods）的報告指出，Maggi廣告刻意隱瞞了重要信息，包括產品鈉含量相當高，一包70克的泡麵含有約1.5毫克的鈉，相當於成人每日建議攝取量的三分之一。

報告還指出，該品牌的廣告營銷以兒童、名人出鏡，更將泡麵與快樂、幸福、願望連結在一起，讓兒童上癮。此外，品牌以價格低價確保產品的吸引力。

反對超加工食品的美國營養學教授波普金（Barry Popkin）表示，人工添加劑產生的氣味，是泡麵讓人上鉤的因素之一。他強調，泡麵是一種最不健康的超加工食品，含有大量的鈉與各種脂肪，人們一天吃兩到三包，難怪高血壓會急遽上升。

而每週都要吃泡麵的一名大二學生坦言，並不了解泡麵對健康的危害，但無論如何，都會優先考慮經濟預算，他認為，國家經濟困難時期會促使人們「省錢」而不是追求健康。