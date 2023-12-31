台灣2024大選三黨代表英語辯論交鋒 談兩岸貿易、九二共識、能源政策、高房價問題

選前進入倒數 13 天，台灣三大黨總統候選人迄今已進行多場電視政見會，Taiwan News 近日也邀集執政的民進黨，與在野的國民黨、民眾黨推派代表，在台北延吉街的展演空間 Rev-Now，針對幾項備受國內外關注的內政問題，以英語進行闡述與交流，現場吸引多家知名外媒記者與國際學生參與，專注聆聽與發問，三黨代表也使出渾身解力，讓外媒及英語聽眾更加認識他們政黨的總統侯選人政策內涵與理念。

本場英語座談會民進黨由趙怡翔（民進黨國際部主任、前駐美代表處政治組組長）代表參加，國民黨則是推派嘉義縣婦女會理事長吳亮儀（國民黨國際事務部助理主任）出席，民眾黨則推派外交部前駐荷蘭代表處代表周台竹參加。三人以流暢的英語針對 Taiwan News 主持人暨記者提出的問題回應，主持人也會穿插即席問題，底下的外籍記者群也熱烈舉手發問與筆記，為鮮少被報導的一些內政議題搜集第一手資訊。

座談上主持人首先以「為何您認為貴黨的總統、副總統參選人代表是最適合領導台灣的組合？」，為這場英語座談做暖身，接著三黨來賓被邀請針對「九二共識」、「能源政策與核廢料」等問題進行闡述，三黨代表論述及辯論的內容請見 Taiwan News YT頻道觀看我們的影片。

針對核能，吳亮儀指擴大使用核能已是西方先進國家趨勢，但被問及核廢該如何處理，她回應尚未對此問題研究；周台竹則回應核能也是綠能的一種，也是可靠的來源，不應放棄；趙怡翔同意周台竹說的中共對台灣的海域封鎖11天就會對台灣能源供應造成嚴重問題，但趙怡翔指能源來源應分散，而不是著重在核能而己，況且就算今日中共執行圍島鎖台，核能原料也同樣進不來；趙怡翔也說，再生能源政策在民進黨蔡英文執政前早已展開，並不是民進黨執政後才開始，他認為，不同政黨執政的地方政府與中央地方的再生能源政策應同調、多做溝通達成共識，畢竟有能源安全才會有經濟繁榮，才是雙贏。

此前，Taiwan News 已在同場地進行了第一場英語座談會淺談 2024 台灣大選、中國對台灣的威脅等外交為主的議題，本場活動的特別來賓為香港華文作家暨傳媒工作者陶傑，活動也邀請身兼國民黨國際部主任的淡江大學戰略所副教授黃介正、以及東吳大學政治學系助理教授陳芳隅，吸引三十多位在台就學、進行研究與工作的外籍人士參加，前美國在台協會主席司徒文亦出席活動向來賓提問與交流。