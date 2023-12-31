十年維和任務黃粱一夢 聯合國部隊今撤出馬利

在政變上台的軍政府要求下，經過數個月的前置作業後，聯合國馬利維和任務「聯合國馬利多層面綜合穩定特派團」（MINUSMA）今（31）日正式完全撤出馬利，結束長達10年的維和行動，後續該國國內的叛軍及伊斯蘭民兵該如何解決，仍是個難解的問題。

BBC報導，MINUSMA於2013年馬利爆發武裝叛變後進駐，10年間有310人喪生，在聯合國維和任務中，死亡人數僅次於「聯合國黎巴嫩臨時部隊」（UNIFIL）。然而，隨著馬利於2020年與2021年兩度爆發軍事政變，新上任的軍政府開始與向俄國靠攏，轉而依賴同時在烏克蘭作戰的瓦格納傭兵集團（Wagner），以法國為首的聯合國武裝成了不必要的存在。

因此，即使國土北部與東部仍受伊斯蘭民兵武裝侵擾而處於完全不可控的狀態、伊斯蘭國（IS）在大撒哈拉地區大有斬獲，佔有大片東南部地區並持續往中部擴張，蓋達組織（al-Qaeda）勢力也深入中部地區，軍政府仍決定要將維和部隊驅逐出境內，於今（2023）年夏天正式要求聯合國於年底前撤出。

經安理會投票確定撤軍後，聯合國單位就開始著手準備撤離事宜，最後因擔心兵員逐漸撤出導致安全威脅劇增，在週五提前關閉了原訂負責撤離作業至今日、位於北部廷巴克圖（Timbuktu）的多處軍事基地。

MINUSMA負責人瓦尼（El-Ghassim Wane）坦承，部隊實際上能做的事情與被安排的任務仍有一定的落差，雖然真的做了不少事，但是不只無法達成外界期待，也難以滿足實際的需求。派駐期間，恐攻事件仍舊節節攀升，且有更多的馬利人民因為無法生存轉而加入武裝組織，進一步造成動亂。

聯合國部隊的撤離無疑將造成新的權力真空，使已經十分脆弱馬利安全狀況變得更糟；今年8月，在確定維和任務即將終止後，沈寂已久的分離主義分子就捲土重來，時隔8年再度與政府軍爆發軍事衝突，後續政府究竟是透過擴大與俄國合作來補上這一漏洞，還是有其他手段，外界目前不得而知。