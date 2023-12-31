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澳洲10年逾3000凍卵多閒置 專家批法規限制難應用於研究

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/31 14:10
凍卵不浪費成科學家關注議題（圖／pexels Artem Podrez)

凍卵不浪費成科學家關注議題（圖／pexels Artem Podrez)

許多女性選擇凍卵為人生創造更多可能性，然而澳洲研究指出，數以千計的冷凍卵子被閒置，且因法律限制，難以運用於具潛在價值的醫學研究，科學家認為現況浪費了寶貴研究機會。

澳洲蒙納許大學（Monash University）一項研究發現，2012年至2021年間，澳洲各地的蒙納許試管嬰兒診所共冷凍了逾3000個卵子，但絕大多數都未曾從儲存庫中取出。

根據最新數據顯示，在澳洲，每18個新生兒中有1個是透過試管技術降生。那麼剩餘的卵子呢？

首席研究員約翰斯頓（Molly Johnston）表示，儲存的冷凍卵子數量持續大幅超過用於治療或放棄儲存的卵子數量，卵子要麼被丟棄，要麼被捐贈。

澳洲各地的生育診所都有大量卵子閒置，但將餘卵捐獻給研究機構或其他準父母的寥寥無幾。取出凍卵的所有者中，僅有15%選擇將多餘的卵子捐獻給他人用於生育，且受限於法律限制，無人將阮子捐獻給研究項目。

約翰斯頓指出，這對生育診所也產生影響，他們需要新的策略來避免儲存的凍卵出現非永續的堆積。凍卵的儲存法定期限各州相異，在新南威爾斯州、維多利亞州及昆士蘭州，規定年限為10年。

儘管一項調查發現，半數以上的患者希望將多餘的卵子捐獻給研究機構，但澳洲的診所不允許將卵子儲存起來用於未來的研究。

約翰斯頓指出，這些限制導致進一步提升生育技術的機會被浪費。當局應當探討允許為未來研究捐獻、儲存卵子，以增加當前與未來研究可用的卵子庫。
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