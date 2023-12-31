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2024新年慶 全台灣四大超商連鎖折扣、滿額請喝咖啡看這裏

By 台灣英文新聞－編輯
2023/12/31 12:36
( 圖片取自四大超商網站，Taiwan News 後製）

( 圖片取自四大超商網站，Taiwan News 後製）

迎接新的一年，全台四大超商推出元旦優惠活動，出遊或參加跨年可以記下來，馬上利用優惠；舉凡滿額立折、滿額精品咖啡招待、咖啡買一送一等，以下是小編整理的超商跨年優惠：

7-ELEVEN

2024年1月1日至1月3日推出「OPEN POINT會員專屬新年慶」活動，單筆滿222元立折22元、滿999立折110元（單筆折抵上限 330 元）。除了馬上現金折抵，結帳金額滿 999 再送贈品兌換券1張，可任選Hello Kitty磁鐵組、廚房紙巾、精品美式二杯、濕紙巾其中之一的商品兌換。

另外還有限時三天購買CITY CAFE特大杯美式、CITY CAFE特大杯拿鐵、CITY PEARL熱咖啡珍珠歐蕾、CITY TEA香鑽水果茶等CITY系列指定品項買2送2、GODIVA雪糕任選4件222元、哈根達斯雪酥買2送1、韓國熊津紅蔘飲第2件6折、UCC無糖咖啡買2送2。

FamilyMart

2023年12月29日至2024年1月1日推出現煮咖啡或冰淇淋優惠組合跨店取活動，65 杯特濃美式大杯或 55 杯特濃拿鐵大杯只要 2024 元，每人限購一組（兌換期限 2025 年一月底)，隨買跨店取所有品項還可以與十位親友共享，使用共享或單筆滿三百元，還可以加抽日本雙人行來回機票。另外，還有百樣商品最低五折起。

全家實體門市加碼推出「聰明消費學」活動，店內買指定商品可享同品牌同價位第三件0元，而 Let’s Café 特大美式等品項是買一送一。

萊爾富

2023年12月27日至2024年1月9日推出限時優惠商品最低5折起，以及大杯美式咖啡二杯 66 元、大杯拿鐵二杯 88 元，跨年元旦都能和親友同享咖啡過新年。

超商同樣也推出二日限定的多杯預買優惠，12月31日至元旦當天於門市超值購與線上Hi-Life VIP APP整買零取購買大杯特濃美式咖啡或特大杯冰美式咖啡享 20 杯 666 元、大杯特濃拿鐵咖啡或特大杯冰拿鐵咖啡享 15 杯 666 元。

OKmart

除了店內在月底舉辦的逾百項商品第二件六折，OKCAFE 2024年1月1日連續四天，大杯莊園級美式、拿鐵或大杯濃厚莊園級美式、拿鐵，不限冰熱享同品項買 2 送 1，更加碼冬季限定的「經典阿華田」、「阿華田摩卡拿鐵」單杯７折優惠。
超商
跨年優惠

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更新時間 : 2023-12-31 15:52 GMT+08:00

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