Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

叫外送跨年夜注意！Uber Eats、foodpanda暫停交管區域外送服務 (含交管連結)

Uber Eats 、foodpanda 也分別提供年外送優惠

By 台灣英文新聞－編輯
2023/12/31 10:33
( 圖片分別取自Uber Eats, foodpanda 官網，Taiwan News 後製) 

( 圖片分別取自Uber Eats, foodpanda 官網，Taiwan News 後製) 

2024 跨年煙火、演唱會進入倒數，台灣兩大外送平台宣布，因應交管必須暫停部份地區外送服務。同一時間，平台也祭出跨年外送優惠，點餐活動合作店家，就能享用跨年限定折扣。

Uber Eats 跨年外送管制時間地區

1. 台北：台北市民廣場今（31）日晚間18時30分至113年1月1日凌晨3時，配合市府公告之交通管制範圍暫停外送服務。

2. 新竹：新竹市大湳雅公園今（31）日下午15時30分至113年1月1日凌晨2時，配合市府公告之交通管制範圍暫停外送服務。

3. 宜蘭（宜蘭市）：蘭城新月廣場今（31）日下午16時30分至113年1月1日凌晨2時，配合市府公告之交通管制範圍暫停外送服務。

4. 宜蘭（羅東）：羅東中山公園今（31）日晚間18時30分至113年1月1日凌晨2時，配合市府公告之交通管制範圍暫停外送服務。

5. 台中：水湳中央公園今（31）日早上07時30分至113年1月1日凌晨2時，配合市府公告之交通管制範圍暫停外送服務。

6. 高雄：高雄夢時代時代大道今（31）日下午14時30分至113年1月1日凌晨1時30分，配合市府公告之交通管制範圍暫停外送服務。

7. 花蓮：東大門夜市周邊今（31）日下午17時至113年1月1日凌晨1時，配合市府公告之交通管制範圍暫停外送服務。

foodpanda 跨年外送管制時間地區

1. 台北：今（31）日下午16時至113年1月1日早上6時，暫停外送服務範圍為市政府公告之交通管制範圍暫停外送服務。
2. 高雄：今（31）日下午14時至113年1月1日凌晨3時，暫停外送服務範圍為夢時代周邊之交通管制範圍暫停外送服務。

Uber Eats 跨年外送優惠

1. 即日起到113年1月2日可享指定活動店家包括：潮味決、老先覺、小湯奶奶雞湯專賣、大呼過癮臭臭鍋等，消費滿額送精選美食。Uber One會員加碼消費滿350元輸入優惠碼「吃鍋」再打85折，最高現折70元。
2. 即日起到113年1月2日可享指定活動店家指定品項「買1送1」活動，包括： Q Burger、胖老爹、晨間廚房、頂呱呱、迷客夏、康青龍、師園鹽酥雞、漢堡王、覺旅咖啡、雙醬咖哩、大碗公冰甜品、CoCo。Uber One會員加碼消費滿350元輸入優惠碼「HOHO」再打85折，最高現折70元。

foodpanda 跨年外送優惠

即日起至113年1月1日凡輸入優惠碼「跨年就送」，指定消費者可享「美食外送下單滿額打75折」優惠，最高可折60至150元不等，每人限用2次。
外送
跨年
交管

相關新聞

跨年元旦注意保暖！ 氣象署：101煙火東側觀賞佳、曙光本島碰運氣
跨年元旦注意保暖！ 氣象署：101煙火東側觀賞佳、曙光本島碰運氣
2023/12/30 20:41
吃貨跨年、續攤看這！台灣兩大麻辣鍋營業至深夜三點　開鍋有機會抱走9999純金牌快來試手氣！
吃貨跨年、續攤看這！台灣兩大麻辣鍋營業至深夜三點　開鍋有機會抱走9999純金牌快來試手氣！
2023/12/30 17:23
騙人眼淚？台灣脫口秀演員豪灑小費　外送員賣慘女兒親上火線
騙人眼淚？台灣脫口秀演員豪灑小費　外送員賣慘女兒親上火線
2023/12/30 11:09
台灣空軍查無「墜機獲救飛官」當外送員　脫口秀演員博恩下架影片後•釐清真相
台灣空軍查無「墜機獲救飛官」當外送員　脫口秀演員博恩下架影片後•釐清真相
2023/12/29 17:15
迎接2024 台灣外交部向全球轉播台北101跨年煙火秀
迎接2024 台灣外交部向全球轉播台北101跨年煙火秀
2023/12/29 13:39

更新時間 : 2023-12-31 10:42 GMT+08:00

最受歡迎

2024總統、副總統候選人辯論•分別於12/30、1/1舉行　兩場發言順序已定、分4階段進行
2024總統、副總統候選人辯論•分別於12/30、1/1舉行　兩場發言順序已定、分4階段進行
【2024台灣總統大選民調】民意基金會：賴32.4%勝侯柯 45.1%不滿賴清德處理老家爭議
【2024台灣總統大選民調】民意基金會：賴32.4%勝侯柯 45.1%不滿賴清德處理老家爭議
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024淡水跨年煙火搶先看！用花火寫故事8篇章曝光 阿給、淡江大橋巨龍煙火超吸睛
2024淡水跨年煙火搶先看！用花火寫故事8篇章曝光 阿給、淡江大橋巨龍煙火超吸睛
2024淡水1314跨河煙火秀12/31登場 新北捷運42小時不打烊 交通資訊一次看
2024淡水1314跨河煙火秀12/31登場 新北捷運42小時不打烊 交通資訊一次看
「蘋果西打」即起上架販售！桃園市衛生局證實：2號、3號產線查驗過關
「蘋果西打」即起上架販售！桃園市衛生局證實：2號、3號產線查驗過關
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
南韓暢銷飲品升級版！台灣星巴克首次推出「維也納風奶香那堤」　草莓季必吃生乳捲、戚風蛋糕來囉！
南韓暢銷飲品升級版！台灣星巴克首次推出「維也納風奶香那堤」　草莓季必吃生乳捲、戚風蛋糕來囉！
台鐵管理局時代結束前夕推出「環島名片式車票紀念套組」 31日起開賣限量300組
台鐵管理局時代結束前夕推出「環島名片式車票紀念套組」 31日起開賣限量300組
台灣法務部調查局「打詐中心」主任因病休假142天遭調職　最新異動名單29日曝光
台灣法務部調查局「打詐中心」主任因病休假142天遭調職　最新異動名單29日曝光