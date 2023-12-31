叫外送跨年夜注意！Uber Eats、foodpanda暫停交管區域外送服務 (含交管連結)

2024 跨年煙火、演唱會進入倒數，台灣兩大外送平台宣布，因應交管必須暫停部份地區外送服務。同一時間，平台也祭出跨年外送優惠，點餐活動合作店家，就能享用跨年限定折扣。

Uber Eats 跨年外送管制時間地區

1. 台北：台北市民廣場今（31）日晚間18時30分至113年1月1日凌晨3時，配合市府公告之交通管制範圍暫停外送服務。

2. 新竹：新竹市大湳雅公園今（31）日下午15時30分至113年1月1日凌晨2時，配合市府公告之交通管制範圍暫停外送服務。

3. 宜蘭（宜蘭市）：蘭城新月廣場今（31）日下午16時30分至113年1月1日凌晨2時，配合市府公告之交通管制範圍暫停外送服務。

4. 宜蘭（羅東）：羅東中山公園今（31）日晚間18時30分至113年1月1日凌晨2時，配合市府公告之交通管制範圍暫停外送服務。

5. 台中：水湳中央公園今（31）日早上07時30分至113年1月1日凌晨2時，配合市府公告之交通管制範圍暫停外送服務。

6. 高雄：高雄夢時代時代大道今（31）日下午14時30分至113年1月1日凌晨1時30分，配合市府公告之交通管制範圍暫停外送服務。

7. 花蓮：東大門夜市周邊今（31）日下午17時至113年1月1日凌晨1時，配合市府公告之交通管制範圍暫停外送服務。

foodpanda 跨年外送管制時間地區

1. 台北：今（31）日下午16時至113年1月1日早上6時，暫停外送服務範圍為市政府公告之交通管制範圍暫停外送服務。

2. 高雄：今（31）日下午14時至113年1月1日凌晨3時，暫停外送服務範圍為夢時代周邊之交通管制範圍暫停外送服務。

Uber Eats 跨年外送優惠

1. 即日起到113年1月2日可享指定活動店家包括：潮味決、老先覺、小湯奶奶雞湯專賣、大呼過癮臭臭鍋等，消費滿額送精選美食。Uber One會員加碼消費滿350元輸入優惠碼「吃鍋」再打85折，最高現折70元。

2. 即日起到113年1月2日可享指定活動店家指定品項「買1送1」活動，包括： Q Burger、胖老爹、晨間廚房、頂呱呱、迷客夏、康青龍、師園鹽酥雞、漢堡王、覺旅咖啡、雙醬咖哩、大碗公冰甜品、CoCo。Uber One會員加碼消費滿350元輸入優惠碼「HOHO」再打85折，最高現折70元。

foodpanda 跨年外送優惠

即日起至113年1月1日凡輸入優惠碼「跨年就送」，指定消費者可享「美食外送下單滿額打75折」優惠，最高可折60至150元不等，每人限用2次。