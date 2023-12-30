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跨年元旦注意保暖！ 氣象署：101煙火東側觀賞佳、曙光本島碰運氣

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/30 20:41
中央氣象署預測，今年101煙火在東側觀看較佳。(圖／台北101)

中央氣象署預測，今年101煙火在東側觀看較佳。(圖／台北101)

跨年晚會與煙火、元旦曙光還有升旗，各種活動超嗨民眾也要注意保暖！中央氣象署預報指出，跨年夜至元旦清晨，為本波冷空氣最強的時候，並建議今年101煙火在東側觀賞比較好，至於曙光本島要在雲間碰碰運氣，澎金馬機率中至高。

氣象署預報，明天東北季風增強，將影響至113年1月2日，北部及東北部天氣較涼；明晚跨年夜至113年元旦清晨，是這波冷空氣最強的時候。明天大台北地區雲量稍多，偶爾有零星短暫雨，迎風面的基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，113年元旦只剩基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

報天氣 - 中央氣象署粉專表示，12月31夜晚至1月1日清晨，中北、東半部局部短暫雨，東南部入夜至元旦晨雨漸緩，南部零星雨，請帶雨具備用，各地感受涼冷，北部約14-16°C，中南部約16-20°C，宜花約15-17°C，臺東約18~19°C。外島部分馬祖、金門多雲到晴，感受涼冷；澎湖多雲短暫雨，馬祖約10-13°C，金門約12-15°C，澎湖約17-18°C。

跨年夜在哪看煙火比較好？氣象署表示，在煙火施放地點的上風處較佳，以臺北101為例，當晚風向偏東風，在101的東側觀賞會比較好。並提醒民眾當天易飄雨、濕涼，注意保暖備雨具。

至於全台各地看曙光指數，氣象署指出，本島要在雲間碰碰運氣，澎金馬機率中至高。最早日出時間本島平地是屏東恆春龍坑6時35分，離島是臺東蘭嶼6時32分。
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更新時間 : 2023-12-31 00:28 GMT+08:00

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