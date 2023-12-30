批「把中華民國當護國神山」口誤！　賴清德認電視辯論少「憲法」兩字　

民進黨總統候選人賴清德今（30）日在辯論會上提及，「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」引發爭議，賴會後坦承口誤，把「中華民國憲法」講成「中華民國」。然而對手侯友宜批否定國家「還有資格再選下去嗎？」；柯文哲表示，賴清德還講「兩岸互不隸屬就是台獨」會引軒然大波。

2024大選總統候選人電視辯論會今天下午2時舉行，賴清德在第三階段交叉詰問環節表示，「我們今天在國內，把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」柯文哲反指，賴清德失言，過度抹紅會踢到鐵板。賴清德會後坦言，辯論時因時間緊迫，難免少講了兩個字，口誤將「中華民國憲法」講成「中華民國」，批評柯文哲明知是口誤，卻在記者會上攻擊自己非常不應該。

賴清德強調有主權才有國家，有台灣才有中華民國，他當總統，使命就是守護台灣，也守護中華民國，方法是根據他先前發表的和平四大支柱行動方案，也就是強化國防、強化經濟、強化民主陣營的合作，同時在對等尊嚴之下也願意跟中國交流合作，促進兩岸人民福祉，以保護台灣、穩定兩岸，促進印太和平。

賴清德反批侯友宜，提守護中華民國，卻是想要用中華民國憲法，大家都很清楚，中華人民共和國在國際上所宣傳的一個中國三段論，並沒有中華民國存在的空間，侯友宜卻接受了九二共識。九二共識被中國領導人習近平重新強調過，就是一個中國原則、一國兩制，這種狀況下，如何用中華民國憲法守護中華民國、如何用九二共識守護中華民國。

侯友宜則辯論會後記者會表示，賴清德前幾天在政見發表會說中華民國是神話，鄙視、否定自己的國家，他當時就覺得怎麼會這樣，今天居然又公開說中華民國是災難，他聽了非常難過，「國家生你、養你，竟然忘恩負義」。侯友宜表示，這段話是賴清德內心的話，賴清德現在選中華民國總統，怎麼可以否定中華民國，質疑賴還有資格再選下去嗎？

柯文哲會後則說，賴清德在辯論最大失誤，是沒有準備重要議題，後來就講得亂七八糟。柯文哲也諷刺道，今天晚上綠媒名嘴都很忙，「怎麼替你拗這句話？」

柯文哲認為，賴清德還講成「兩岸互不隸屬就是台獨」，單單這兩句話就會引起軒然大波，一定要出來解釋，很快美國在台協會（AIT）就會打電話問是怎麼一回事。