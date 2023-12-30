【靜心】不起眼枯葉、樓梯間雜草竟都是木雕！日本國寶級藝術家須田悅弘台北個展

台北也趣畫廊年末壓軸大展找來日本國寶級藝術家須田悅弘，這是一檔讓人靜心卻又需要高度專注力的展覽，若是不留神就會和展品擦肩而過，須田悅弘以木雕方式打造真實比例的花草，並大量留白展間，讓作品《鐵線蓮》、《雜草》等像從樓梯間、牆上或牆角「長」出來一樣，完美的融入展間和觀眾對話，連地上的一片不起眼的葉子竟也是展品。

藝術家獨具的藝術美感，糅合了對古物、植栽、建築空間的情有獨鍾，體現在低調安靜但具有力量的作品中，他相信「世間萬物，均能以小見大」，畫廊表示，他一直研究和思考的哲理「間（MA）」，對於時空裡空白、虛無的理解運用，所表達的就是就一種空間感，「間」的觀念直接地對藝術形態的形成與構造影響深厚。

1969年出生，1992年畢業於東京多摩美術大學平面設計系，1990年初對木雕植物感興趣，創作不只逼真的雕刻，並思考如何放置到適切位置。

系列微型植物木雕吸引旅客駐足，展覽宛如現代生活的縮影，傳達藝術家對現代生活步調過快，和美好事物易被忽略的惋惜感嘆，展出將於明（31）日結束，有興趣的讀者請把握機會，詳情請前往臉書查詢。



展場。(圖／台灣英文新聞Lyla Liu)



展場。(圖／台灣英文新聞Lyla Liu)



展場。(圖／台灣英文新聞Lyla Liu)