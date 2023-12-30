Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

【靜心】不起眼枯葉、樓梯間雜草竟都是木雕！日本國寶級藝術家須田悅弘台北個展

藝術家透過展品傳達對美好時光流逝的感慨

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/12/30 17:59
須田悅弘微型木雕個展台北登場。(圖／台灣英文新聞Lyla Liu)

須田悅弘微型木雕個展台北登場。(圖／台灣英文新聞Lyla Liu)

台北也趣畫廊年末壓軸大展找來日本國寶級藝術家須田悅弘，這是一檔讓人靜心卻又需要高度專注力的展覽，若是不留神就會和展品擦肩而過，須田悅弘以木雕方式打造真實比例的花草，並大量留白展間，讓作品《鐵線蓮》、《雜草》等像從樓梯間、牆上或牆角「長」出來一樣，完美的融入展間和觀眾對話，連地上的一片不起眼的葉子竟也是展品。

藝術家獨具的藝術美感，糅合了對古物、植栽、建築空間的情有獨鍾，體現在低調安靜但具有力量的作品中，他相信「世間萬物，均能以小見大」，畫廊表示，他一直研究和思考的哲理「間（MA）」，對於時空裡空白、虛無的理解運用，所表達的就是就一種空間感，「間」的觀念直接地對藝術形態的形成與構造影響深厚。

1969年出生，1992年畢業於東京多摩美術大學平面設計系，1990年初對木雕植物感興趣，創作不只逼真的雕刻，並思考如何放置到適切位置。

系列微型植物木雕吸引旅客駐足，展覽宛如現代生活的縮影，傳達藝術家對現代生活步調過快，和美好事物易被忽略的惋惜感嘆，展出將於明（31）日結束，有興趣的讀者請把握機會，詳情請前往臉書查詢。

【靜心】不起眼枯葉、樓梯間雜草竟都是木雕！日本國寶級藝術家須田悅弘台北個展
展場。(圖／台灣英文新聞Lyla Liu)

【靜心】不起眼枯葉、樓梯間雜草竟都是木雕！日本國寶級藝術家須田悅弘台北個展
展場。(圖／台灣英文新聞Lyla Liu)

【靜心】不起眼枯葉、樓梯間雜草竟都是木雕！日本國寶級藝術家須田悅弘台北個展
展場。(圖／台灣英文新聞Lyla Liu)
也趣畫廊
須田悅弘
微型植物木雕
當代藝術
木雕
東方哲學

相關新聞

貓奴注意！日本插畫家暗黑美學「奇幻動物森林」進駐台北　迪士尼聯名首度全球亮相
貓奴注意！日本插畫家暗黑美學「奇幻動物森林」進駐台北　迪士尼聯名首度全球亮相
2023/12/29 17:38
繼紐約、杜拜後！Tiffany & Co.藍盒子咖啡亞洲首間店落台北　米其林主廚掌舵季節性菜單
繼紐約、杜拜後！Tiffany & Co.藍盒子咖啡亞洲首間店落台北　米其林主廚掌舵季節性菜單
2023/12/26 12:24
療癒！池上美麗山水成極簡羊毛氈雕塑　台灣藝術家魯燕蓉首檔個展谷公館登場
療癒！池上美麗山水成極簡羊毛氈雕塑　台灣藝術家魯燕蓉首檔個展谷公館登場
2023/12/25 11:44
從Art Taipei看台灣藝術市場新戰局　未成年藏家加入、潮流藝術退位掌握最新趨勢
從Art Taipei看台灣藝術市場新戰局　未成年藏家加入、潮流藝術退位掌握最新趨勢
2023/10/25 12:14
【必看展覽】台灣億萬富翁大師級藝術收藏亮相　世界級博物館展出長達半年
【必看展覽】台灣億萬富翁大師級藝術收藏亮相　世界級博物館展出長達半年
2023/10/10 16:56

更新時間 : 2023-12-30 19:44 GMT+08:00

最受歡迎

2024總統、副總統候選人辯論•分別於12/30、1/1舉行　兩場發言順序已定、分4階段進行
2024總統、副總統候選人辯論•分別於12/30、1/1舉行　兩場發言順序已定、分4階段進行
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
【2024台灣總統大選民調】民意基金會：賴32.4%勝侯柯 45.1%不滿賴清德處理老家爭議
【2024台灣總統大選民調】民意基金會：賴32.4%勝侯柯 45.1%不滿賴清德處理老家爭議
2024淡水1314跨河煙火秀12/31登場 新北捷運42小時不打烊 交通資訊一次看
2024淡水1314跨河煙火秀12/31登場 新北捷運42小時不打烊 交通資訊一次看
南韓暢銷飲品升級版！台灣星巴克首次推出「維也納風奶香那堤」　草莓季必吃生乳捲、戚風蛋糕來囉！
南韓暢銷飲品升級版！台灣星巴克首次推出「維也納風奶香那堤」　草莓季必吃生乳捲、戚風蛋糕來囉！
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
2024淡水跨年煙火搶先看！用花火寫故事8篇章曝光 阿給、淡江大橋巨龍煙火超吸睛
2024淡水跨年煙火搶先看！用花火寫故事8篇章曝光 阿給、淡江大橋巨龍煙火超吸睛
【13千金再現】台股持續創新高•逼近17900點　金管會：113年春節股市2/5封關2/15開市
【13千金再現】台股持續創新高•逼近17900點　金管會：113年春節股市2/5封關2/15開市
台鐵管理局時代結束前夕推出「環島名片式車票紀念套組」 31日起開賣限量300組
台鐵管理局時代結束前夕推出「環島名片式車票紀念套組」 31日起開賣限量300組
「蘋果西打」即起上架販售！桃園市衛生局證實：2號、3號產線查驗過關
「蘋果西打」即起上架販售！桃園市衛生局證實：2號、3號產線查驗過關