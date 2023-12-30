【2024總統大選電視辯論交互詰問看點】侯友宜攻萬里老宅 賴清德：以都市計畫違建看待礦區老房不恰當

2024總統大選總統候選人辯論會今（30）日下午2點登場，在第三階段的交互詰問環節，國民黨總統候選人侯友宜就民進黨總統候選人賴清德萬里老家爭議發起攻勢，質問違建如何做公益信託，多次流淚的真假；柯表示賴人格破產被謊話淹沒；賴則反駁，不能用都市計畫內的違建觀念看待礦區和農村漁村的老房子。

2024總統大選投票在即，民進黨、國民黨、民眾黨總統候選人皆有房產爭議。今日辯論會上侯友宜對賴清德萬里老家爭議發起攻勢，被跳過的柯文哲表示，人活在世界上不可能完全不做錯，他希望建立一個「認錯、反省、改進」的文化，然而賴清德處理「賴皮寮」最大的錯誤就是沒有認錯。

柯文哲表示，賴清德一開始說是合法房屋，後來就被證明是違建；你說有繳房屋稅，都沒有戶籍，要繳什麼房屋稅？後來又說是爸爸以前的老工寮改建，後來空照圖顯示2002、2003年才蓋的。柯反問，現在說要公益信託，沒有建照、執照、產權，要怎麼信託？

柯批賴清德說一個謊要用十個謊來圓，再用一百個謊來掩蓋，賴已經被謊話淹沒了，更表示「這就是民進黨執政傲慢最讓我火大的地方。我不是針對你的違建處理，你的人格已經破產了。」

賴清德回應，不認為侯友宜有資格說自家的房子，稱礦區廢止後礦區內的房子沒有得到妥善的幫助，沒有重新編定。賴也提及柯家的違建，稱在都市計畫內、有法可遵循，柯家知法犯法蓋違建。礦區內的房子沒有法律可以遵循，年久失修，修建是必然的結果。表示柯用都市計畫內的違建觀念看待礦區和農村漁村的老房子「不恰當」。強調自己已經交付公益信託，是自己的誠意。

對於侯友宜提及賴為了萬里違建老宅流淚5次，賴回應，自己是個勇敢的人，面對各種困難挑戰，也是個感性的人，碰到人事物感動的時候，會流眼淚，但是他的流淚不是為了自家的房子，是感謝父老鄉親對他的支持。

侯友宜在下個交互詰問時間再度回應，稱對賴關於違建老宅的發言，「我真的聽不下去」。並提及柯說賴真的在騙，他強調，賴說自己的眼淚是為鄉親流的，並質問賴，那麼疼惜自己的鄉親，礦坑那麼多年了，為何當立法委員、行政院長時都沒有去做出改變，還來責怪地方政府，地方政府已經報給中央，內政部放一旁完全不處理，「所以你的眼淚是真還是假，我真的看不出來。」

提及賴稱老宅要公益信託，侯質問違建要如何公益信託？真的能送件嗎？並強調，自己的凱旋苑是合法的並且有繳稅，接下來財產申報清清楚楚，在第一時間，人家說大家對青年要多照顧，他的妻子說要做青年住宅、社會住宅，他現在已經做一半了，明年元旦就要開始了，資料都已經準備好了。