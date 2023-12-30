吃貨跨年、續攤看這！台灣兩大麻辣鍋營業至深夜三點　開鍋有機會抱走9999純金牌快來試手氣！

跨年夜選好餐廳了嗎？倒數完想續攤又不想在冷風中排隊的吃貨們，請參考以下延長營業時間的餐廳，記得提早訂位喔！

韓料品牌「初瓦」全台門店、燒肉品牌「Oh my!原燒」宜蘭新月店，延長營業時間至凌晨12點半。「初瓦」晚上9點後內用消費，每人贈調酒（醉韓特調系列）一支。

「12MINI」高雄夢時代店、「肉次方」全台門店則加開到凌晨一點，「肉次方」每點一壺1500ml Asahi生啤酒，加1元就多一杯400ml Asahi生啤暢飲暢飲優惠。



到肉次方每點一壺生啤酒加1元再多一杯400ml生啤。（圖／品牌提供）

「尬鍋」今（31）日及明日全台門店開到凌晨兩點，名字有「ㄍㄨㄛ」、「ㄓ」、「ㄋㄩˇ」、「ㄕㄣˊ」任一同音字，四人同行到店用餐，出示身分證、四人皆符合資格、享整單88折優惠。

「和牛涮」部份門店最晚營業到半夜兩點半，加入LINE好友領券，四人同行消費頂級和牛套餐，憑券可兌換市價990元，澳洲金牌純血和牛肋眼或紐約客一份，數量有限送完為止。



跨年吃嚮辣麻辣鍋有機會加菜北海道生食級干。（圖／品牌提供）

「青花驕」全台門店、「嚮辣」西門店一路營業到深夜三點，開鍋刮刮樂有機會刮中整單95折，最大獎為價值近萬元9999純金牌。

此外，平常就營業24小時的餐廳還有一蘭拉麵、京星港式飲茶也是不錯的選擇，如果想宅在家的讀者，「Oh my!原燒」、「青花驕」頂級A5和牛盛宴、「嚮辣」爆肉套餐皆提供不錯的外帶選項。



原燒外帶四人分享餐，可任選醬燒雞肉丼、手打牛肉漢堡丼、炙燒骰子牛丼等任2款主食，副食提供起司漢堡、黑糖奶酪等。（圖／品牌提供）