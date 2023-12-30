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以色列進行種族滅絕？ 南非向國際法庭遞訴狀

《半島電視台》資深分析師巴夏拉則分析表示，《防止及懲治危害種族罪公約》對種族滅絕的定義在於「蓄意」摧毀部分或全部的某一國家、民族、種族或宗教成員，以色列是否為蓄意才是本案重點。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/30 16:55
以色列進行種族滅絕？ 南非向國際法庭遞訴狀

昨（29）日，南非政府以以色列對加薩走廊居民進行無差別轟炸，「蓄意毀滅巴勒斯坦種族與民族」，已違反國際法為由，向國際法庭（ICJ）提起以色列進行大屠殺的訴訟，不過以色列拒絕承認此一指控，並反指其毫無根據且「血口噴人」。

綜合外媒報導，國際法庭為聯合國框架底下負責仲裁國家間紛爭的機構，與審判戰爭罪犯的國際刑事法庭（ICC）有些許的區別，而作為聯合國會員國，理論上南非與以色列兩國皆受到ICJ的管轄，南非政府呼籲國際法庭應舉行緊急公聽會，並立刻採取臨時措施以保障巴勒斯坦人民的生命與權益。

為了強化以色列作為違反國際法的形象，南非政府甚至將以色列的行徑與南非當年進行種族隔離的政策做對比，強調以色列對加薩走廊的行為目的不只是為了毀滅巴勒斯坦，更是希望地區居民產生嚴重的生理、心理陰影，最後導致他們的徹底消亡，這無疑是針對一個族群、種族的清洗。

南非國際關係與合作部（DIRCO）聲明指出，10月7日開始的對巴勒斯坦戰爭已違反聯合國《防止及懲治危害種族罪公約》（Genocide Convention），南非政府嚴重關切加薩地區因無差別武力使用、強制遷移居民導致的平民生存困境，同時強調也強烈反對包括對以色列人民在內的暴力與攻擊。

事實上，自戰爭爆發以來，南非政府就是以色列的堅定反對者，除於上（11）月關閉以色列位於該國首都普利托利亞（Pretoria）的大使館外，也宣布將在停火達成前，無限期暫停與以色列的外交交流。

對此，以色列外交部長海亞特（Lior Haiat）在X上推文表示，南非的指控缺乏事實與法律基礎，且是以卑鄙且輕蔑的手法利用國際法庭機制。在此之前以色列已多次強調加薩地區居民並非敵人，且已經盡量避免平民受到戰火牽連，甚至允許人道救援進入區域。

《半島電視台》資深分析師巴夏拉（Marwan Bishara）則分析表示，《防止及懲治危害種族罪公約》對種族滅絕的定義在於「蓄意」摧毀部分或全部的某一國家、民族、種族或宗教成員，以色列是否為蓄意才是本案重點。

而包括以色列總統赫佐格（Michal Herzog）成宣稱「加薩沒有人是無辜的」 、國防部長稱加薩人民為「人類動物」（human animal），總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也曾引用聖經中常被外界視為大屠殺比喻的字句。目前看來，南非的提訴似乎並非完全毫無根據。
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