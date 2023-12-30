甜美酷女孩快看！CONVERSE發佈2024春季最新厚底系列　復古粗高跟回歸台灣限量發售

CONVERSE全新發佈2024春季DE LUXE幾何厚底系列，將前衛美學與舒適輕盈的穿著感融為一體，包含DE LUXE SQUARED 幾何CHUCK 70、DE LUXE WEDGE幾何坡跟鞋和DE LUXE HEEL復古粗跟鞋三款鞋型，以CONVERSE經典基因為藍本，創新顛覆設計。

DE LUXE SQUARED幾何Chuck 70挑戰運動街頭與時尚穿搭的界限，將幾何圖案和厚底設計大膽融入經典Chuck 70，呈現獨具突破性的方形鞋款；DE LUXE WEDGE幾何坡跟鞋大膽融合了斜方頭設計和坡跟，突顯出強烈的氣場，呈現風格進階的個性表達；DE LUXE HEEL復古粗跟鞋則將經典Chuck Taylor設計元素與個性鮮明的復古粗高跟相融合，穩固的粗跟和鞋底，搭配經典Chuck 70的鞋面令人眼前一亮。

CONVERSE DE LUXE幾何厚底系列鞋款建議零售價為新台幣3,080至3,380元，將於1月15日起全系列於Converse A11 Next 專賣店（台北新光三越A11館一樓）及全台指定店點限量發售。



DE LUXE SQUARE幾何Chuck 70。（圖／品牌提供）



DE LUXE WEDGE幾何坡跟鞋。（圖／品牌提供）



DE LUXE HEEL復古粗跟鞋。（圖／品牌提供）