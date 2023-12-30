【2024總統選舉電視辯論會】賴、侯、柯攻防對決

2024總統大選總統候選人辯論會今（30）日下午2點登場，民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜、以及民眾黨總統候選人柯文哲將透過申論、媒體提問、候選人交互詰問及結論等四階段正面交鋒。

本場唯一的總統候選人辯論會上，三黨候選人經抽籤決定發言順序，依序為：賴清德、侯友宜、柯文哲。

第一階段：申論

首先發言的賴清德左批侯友宜沒準備好，仰賴考古題；右諷柯文哲「複製貼上」許多執政團隊的政見。賴表示，侯友宜許多主張都是上個時代的政策，例如九二共識、重啟服貿、重啟核四都已與台灣兩岸、經貿、能源現況脫節。針對柯文哲，賴清德指出「有說法、沒做法」，所提出的許多主張都是政府正在做的事，並稱將柯「複製貼上」的行為作為對政府的讚美。她也指出柯稱重視財政紀律，然而蔡政府還債逾9000億為歷任最多。

第二順位的侯友宜直批，賴清德硬凹不檢討，並細數民進黨10項「失政」，包括光電黑金非核跳票、採購爛蛋食安崩壞、詐騙猖獗治安敗壞、前瞻撒幣債留子孫、缺水缺電什麼都缺、專制獨裁權威鴨霸、居住正義全面跳票、兩岸緊張兵凶戰危、青年低薪房價高漲、防疫弊案黑幕重重。

最後發言的柯文哲則主張，本次大選對台灣人來說是在「新政治」、「舊勢力」間做的歷史選擇。問民眾選擇「清廉勤政愛民愛鄉土」還是「口號治國、意識形態」？要選擇「理性、務實、科學」還是「意識形態」掛帥？柯文哲要賴清德不要在社會住宅議題上打混戰；反諷去年民進黨大敗就是因為一人政黨。並批政府「五缺」依舊，甚至還缺蛋、缺豬肉、缺疫苗、缺快篩，連衛生紙都會缺。年輕人依舊為了低薪、通膨、高房價而困擾。並強調，台灣應該是中美溝通的橋樑、不應該是中美對抗的棋子，台灣不該由一個意識形態、喊口號、大撒幣、沒有長期規劃，只會製造分裂和仇恨的政府來領導。

第二階段：媒體提問

台視資深主播鄔凱雯提問，台美關係是台灣外交重中之重，請問三位候選人贊同小英總統路線嗎？在美中競爭關係激烈的狀況下，台灣有不選邊站的空間嗎？未來當選之後會如何處理美中台三邊關係？

賴清德表示，蔡英文總統的路線受到世界肯定，我也最有經驗，可以繼續走蔡總統的路線，以台灣為優先，不循國民黨老路，同時以民主自由人權為價值，和民主陣營站在一起，「未來我會以過去的經驗，特別是蕭美琴過去擔任美國大使，我們有非常好的基礎，可以往這條路上繼續前進。」

侯友宜反問，若小英路線好，為何會造成這麼多外交國斷交？怎麼會造成兩岸不溝通、不對話、不交流，變成全世界公認、媒體報導的台灣和大陸是世界最危險的地方？並提及兵役延長跟共機擾台都問題都由此而生，表示「如果這個路線走得通的話，全世界不會關心台海安全的問題。」

柯文哲則主張，支持小英的外交路線，但也強調是外交路線，而非亂七八糟兩岸政策與國內政策。他指出，未來15年或更久，中美對抗架構是世界局勢，兩岸問題不是海峽兩岸，而是太平洋兩岸，台灣怎麼在美中對抗中找到平衡點。他引述美國國務卿布林肯所言的美國對中國是可以合作的合作、需競爭的競爭，必須對抗時對抗，認為台灣和中國也是如此，台灣可以按照美國的戰略，求取台灣最大利益。

三立電視資深主持人呂惠敏，問侯友宜的九二共識也是謀求兩岸統一嗎？問柯文哲「五個互相」中國的框架滿清楚，但柯的框架不清楚，「兩岸一家」親戶長是誰？問賴清德滿不滿意兩岸目前形況，如何避免台灣成為火藥庫？誰對台灣主權威脅最大是哪國家？

侯友宜批賴清德兩岸政策表述模糊不清，像在開玩笑；柯文哲講兩岸一家親，侯友宜強調自己的台灣中間路線很清楚，第一反對台獨，第二堅守民主自由制度，反對一國兩制，要在憲法及兩岸條例架構下推動兩岸關係，民進黨抹黑九二共識，成為對岸的一國兩制，台灣前途要由兩千三百萬人決定，兩岸主權互不承認，治權互不否認，在中華民國憲法下交流降低風險，並提升自我防衛能力，嚇阻才是我們要做的。

柯文哲表示，兩岸一家親是先跟對方表達善意。現階段我也反對「去中化」，因為我們要先跟大陸表明，兩岸之間是同文、同種，有相同的歷史、語言、宗教、文化。但是在現階段，我們有不同的政治制度和生活方式，所以兩岸關係我們提出「台灣自主、兩岸和平」，要先跟中國表明：底線是台灣要保有現行的民主自由政治制度和生活方式，在這個底線之下，我願意跟你談。提及「五個互相」原則，柯表示要在困難的環境當中，想辦法爭取台灣的最大利益。國家戰略是可以合作的時候合作，需要競爭的時候競爭，必須對抗的時候對抗。但交流各個層面上希望大家互相諒解，讓大家都可以活下去。

賴清德則說，生存威脅最大一定是中華人民共和國。我跟蕭美琴當選之後，必然是三組當中風險最低的一組，因為我們有做最好的準備。我會團結國人、強化國防、強化經濟，也強化民主陣營的合作。但只要能夠對等尊嚴，我們也會跟中國進行交流合作，增進兩岸人民的福祉，以謀求兩岸和平的話的發展。他批柯文哲一方面接受九二共識，一方面說走新中間路線、守護中華民國，是矛盾的。賴還表示，希望國人能夠團結一志，面對中國威脅，國際社會也已經意識到中國對台灣或國際社會的威脅，其實大家已經有對策了。大家應該要增強自己的力量，團結合作，這樣才有辦法確保和平。

(柯文哲於下一題回答時，首先回應賴清德提出的問題，稱「我什麼時候說過接受九二共識。」)

鏡電視主播廖芳潔提問：房地產議題上，如何回應外界的質疑？後續具體處置？台灣人民渴望居住正義，3位候選人要如何扭轉貧富分配不均現況？目前預估各黨國會席次可能不會過半，3位候選人要怎麼解決問題，獲得穩定執政？

柯文哲表示，貧富懸殊一定會越來越厲害，只有2個方法，第一、所得稅要窮人可得多；第二、社會福利要偏鄉弱勢。他指出台灣最欠缺的是執行力，主播講到三黨不過半，我當台北市長第1任時議會0席，第2任我是1席，請問台北市政有什麼困難嗎？如果你做的事，大家都相信是對民生有利的，大家也不好意思擋。至於土地的事情，2008年，我爸爸用我的名字買的那一塊地，這15年來沒有土地變更、地目變更，哪來的炒地？這15年來我都誠實申報，也沒有盈利，該繳的錢都繳了。

賴清德回應，稱自己是3組候選人裡面唯一沒有炒地、也沒有炒房的候選人。他提及自己所發布的居住三大政策，第一、囤房稅2.0全國總歸戶，遏止惡意炒房；第二、推動青安優惠貸款，額度從800萬提高到1000萬，本來利息補貼是0.125，再加碼到0.375；第三、推動社會住宅，以8年為期規劃30萬戶。並請教兩位對手，你們常常揚言可以跟中國進行各項交流合作談判，我們要付出什麼代價？如果不讓渡主權、不照中國的要求來做，你們跟台灣社會所講的這些事情，哪一樣做得通？

侯友宜說，剛剛賴清德說他風險最低，你們主政都沒問題，你走小英路線，變成大家怕戰爭、緊張得要死。其實你內心還是主張台獨，「我是一個台獨的政治工作者，不管在哪一個職位永不會改變。」這是你說的，說清楚，國人要問。居住正義，其實我剛剛聽到賴清德的新青安貸款，免頭期款，讓年輕人頭期款的壓力，不要一下子經過了5年、10年，等到要買的時候，頭期款又付不出來。政府來擔保，1500萬元以下都可以用這個方式來做，新青安貸款又沒有限年齡、又沒有排富，又沒有轉售的限制，我可以補你的不足。另外房產的問題，從凱旋苑到新莊這個案子，我不是炒地皮，也不是炒房，我很清楚我合法建築、合法納稅，更都有財產申報。這些都是一個老舊房子佔到鄰地，要好好去替人家解決問題。

中國時報執行副總編輯周慧如提問三位候選人，是否認同中華民國憲法及如何看待兩岸關係等議題。

賴清德回應，《憲法》是國家的根本大法，也是人民權利的保障書，談《憲法》要優先談人權保障，要有人權保障一定要重視民主自由的憲政體制。如果《憲法》可以團結國人，當然要尊重要採用。但如果要用來解決兩岸的問題，這恐怕又是另外一個層次的問題。中華人民共和國自始不認同中華民國的存在。把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？今天在台灣，把中華民國當作是兩岸的護國神山，強調台灣已經從專制獨裁的時代，走向今天民主自由開放的時光，大家要珍惜這一切，也不能走回頭路，未來他當總統一定會凝聚台灣共識，走出一條大家團結的道路，既能夠保護國家、發展經濟，也能夠造福全國人民。

侯友宜則說，中華民國《憲法》永遠刻在我心裡，從進入警官學校，學校教的就是國家榮譽感，是我永遠的初心。但民進黨執政底下就污名化了兩岸。1992年在香港的會談，雙方不承認主權，但好像沒有否認治權。民進黨執政期間忽略中華民國《憲法》，一國兩制並不適合兩岸不同體制。

柯文哲表示，我們是要競選中華民國的總統，既不是美國的州長，也不是中國的省長。所以中華民國《憲法》當然是我們現在遵守的，所以剛才問說認同不認同《憲法》？如果我們不認同，今天有什麼資格站在這裡選？其實我們實際訪問過美國跟日本，都知道台灣在現階段不可能統一，也不可能獨立，維持現狀就是我們唯一的選擇。

中央社總編輯王思捷提問，中國從未停止對台統戰，很多介選新聞頻頻傳出，台灣退役、現役軍人、各行業人士遭中國吸收發展組織出賣情資的情況令人擔憂，但現行法律認定標準嚴格，判刑輕微，相較之下，酒駕、貪污的刑責還比叛國來得嚴重，三位總統候選人認為，這個跟目前法律上沒有將中國視為具有敵意的國家是否有關？再者，是否主張加重反滲透法與叛國行為的刑責，又有什麼實際上的對策，來守護國家的機密與安全？

侯友宜表示，他鄭重聲明反對境外勢力介入台灣選舉，台灣是一個民主自由制度的國家，我們要有信心要保護，也提及大選中很多人被反滲透法法辦，里長去中國旅遊回來就被辦，希望司法勿枉勿縱，不要成為政治的工具，兩套標準。他也反問「台獨的務實工作者」賴清德，美國說不支持台獨，美國學者也稱要凍結台獨黨綱，「你跟美國的立場是一樣還不一樣？總是要說清楚。」而柯文哲說的維持現狀，不是現在民進黨執政的這個現狀，是兩岸即將瀕臨戰爭的現狀，這個現狀要靠國民黨穩定兩岸局勢，親美和中，才有辦法解決事情。

柯文哲提及，台灣自主兩岸和平是基本原則，要有足夠的防衛力量，不能把國家的前途寄託在別人的善意，他認為主要問題是刑責太輕，這幾年軍事洩密平均判刑1年半，歐美國家是判刑19年，其次，內部管理要進步，中共對台滲透分幾個層面，親友、犯罪集團、網路等，都要有很好的SOP，不該吃的飯不要亂吃，這就是紀律，國家的紀律太差，公務員、軍人的處罰要加重，另外，資安的基本管理也要做好。

賴清德則說，中國在台灣每一次的重大選舉都會介入，這一次是最嚴重的，發現大概有近20件國軍跟中國唱和，出賣國家利益，但是要肯定有更多的現役國軍或是退役將領，是婉拒中國的威脅利誘，應該給予他們肯定 。中國的介選從鴻海集團創辦人郭台銘的參選、ECFA的宣布，還有農產品各方面都看得出來，並反問侯友宜如果真的反對中國介入這場選舉，為何國民黨副主席夏立言訪中？夏訪中隔天就發佈對台灣採取的經濟措施？為什麼中國介選支持的目標通通都是侯？賴表示，要解決台灣社會被中國吸收的問題，一定要防微杜漸，也就是保防教育要做好，那同時也要進行國家認同，讓國人願意團結守護這個國家。其次是從法律層面入手，立法來杜絕中間人發揮穿針引線的效果。