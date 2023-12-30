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國民黨最新民調：純市話「侯康配」微幅領先「賴蕭配」 加手機民調則居次

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/30 14:38
（圖／台灣英文新聞）

（圖／台灣英文新聞）

2024大選在即，中選會宣布1月3日起不得發布民調。國民黨今（30）日公布總統選舉最新民調，若以手機加市話統計，侯康配逾2成5，小幅落後賴蕭配的2成7，柯盈配以2成2居第三；以政黨支持度觀之，國民黨獲近2成9支持，民進黨以2成3居次，民眾黨得1成8支持。

國民黨今上午公布總統選舉最新民調，值得注意的是，該項民調是以「手機」加「市話」完成。若看「純市話」民調，侯康配獲得30.2%支持度，領先賴蕭配的29.2%、柯盈配的14.3%；政黨支持度部分，國民黨為32.4%、民進黨25.6%、民眾黨12.5%。

國民黨智庫副執行長凌濤在記者會中表示，在各別區域部分，侯康配在北北基、桃竹苗、中彰投、宜花東金馬，領先的幅度各有不同，賴蕭配則是在雲嘉南、高屏澎領先；20至29歲以及30至39歲，由柯盈配領先，40至49歲由賴蕭配領先，50歲以上年齡層是由侯康配領先。

凌濤說，不論是市話加上手機，或是純市話的民調，都顯示出目前選戰是近身肉搏戰，一票都不能少；他指出，民調顯示，侯康配與賴蕭配目前是微幅的差距，這樣的差距，不會因為民進黨做任何的政治操作，而有大幅變動，其實在大樣本的民調中，差距是非常少的。

談到柯文哲競選總幹事黃珊珊公布的內參民調，柯文哲位居第2，凌濤則說，有些政黨公布的民調，長期都與所有坊間民調趨勢有所落差，台灣民眾黨去年地方選舉也宣布過民調，但最終結果與自身公布的民調完全相反。

本次民調由國民黨智庫國家政策研究基金會，委託十方民意與政策資訊股份有限公司執行，調查時間為2023年12月15日至28日，共計完成5013份有效樣本，在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為正負1.39%。對象是全台22個縣市、年滿20歲以上民眾，調查方法採市內電話搭配手機電話調查。

市內電話以中華電信電話號碼簿為母體清冊，依各縣市人口分層比例隨機抽樣，並作尾數末2碼隨機涵蓋不在母體清冊的家戶電話，共完成3258份樣本。手機調查以數發部公布的全國民眾手機號碼頭為清冊，並做尾數末6碼亂數隨機抽樣，共完成1755份。
民調
2024大選
國民黨
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