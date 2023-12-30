Hello Kitty 50歲！特展打造兩層樓高超萌裝置　一解身世之謎回顧經典造型

您知道Hello Kitty是英國人嗎？歡慶Hello Kitty 50歲生日，時藝多媒體、MOMO親子台、揆眾展覽共同主辦「Hello Kitty50週年特展」以「與未來做朋友吧」為題，呈現她不為人知的可愛大小事，有兩層樓高雕像裝置、閨密介紹、經典設計稿等展品，今（30）日於台北華山文創園區-中4B館粉嫩登場。

七大互動展區中展示了1974年誕生於英國的Hello Kitty經典藍色吊帶褲與紅色蝴蝶結造型造型，到50週年全新未來感，並透過多媒體互動的創意體驗，帶領大家用各種趣味玩法，深度了解連粉絲都不一定知道的身世小秘密。



「知識探索區」透過不同互動體驗認識Hello Kitty歷年設計，以及貫穿樓層概念立體裝置。（圖／時藝多媒體提供）

首度嘗試突破展館空間限制，打造貫穿一、二樓層概念的超巨型Hello Kitty裝置作品，觀展民眾站到作品旁，彷彿瞬間變成迷你小人一般的趣味模樣，現場提供真人等身比例頭套裝置，可搖身一變成為最夢幻可愛的Hello Kitty；特別打造各種表情變化的Hello Kitty精緻頭雕作品，以簡約藝術風格形式呈現，除此之外專門保留一個獨立空間，佈滿豐富的Hello Kitty不同形式多樣化商品，讓粉絲盡興拍照。

「商售區」集結全新50週年限定周邊商品，從文具用品、生活用品到美味輕食點心，展覽期間每日前100名進場觀眾，特別加贈「絢彩珍藏卡套」一張，詳情請前往官網查詢。



「未來互動區」絢彩未來感主題空間。（圖／時藝多媒體提供）