台灣消防員工作權益促進會•赴民進黨中央黨部陳情　另嘉義市消防局長遭指侵害基層薪資挨告

今年9/22屏東縣明揚工廠爆炸釀重大死傷，包括4名消防員罹難。新竹縣昨(28日) 又傳出1名消防分隊長救災時不幸殉職。國民黨總統候選人侯友宜表達哀悼並表示，消防救災、救護必須回歸一條鞭，建立專業制度，針對人力、裝備、預算不足等更要魄力改革，一刻都不能等，「改革腳步不能總在遺憾之後」。

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺昨(28日)執行救災時不幸殉職，消防員工作權益促進會今天(29日)上午在民進黨中央黨部前拉布條陳情(下圖) ，希望執政黨聆聽基層消防員的訴求，讓悲劇不要再發生。



(圖/中央社)

另外消防員工作權益促進協會認為嘉義市消防局長蘇耀星知情工時變革卻不作為，侵害基層工作薪資權益，昨(28日) 前往嘉義地檢署按鈴提告；消防局表示，尊重司法調查、程序。

消防員工作權益促進協會認為嘉義市消防局長蘇耀星知情工時變革卻不作為，侵害基層工作薪資權益，28日前往嘉義地檢署按鈴提告，訴求司法懲戒蘇耀星行政怠惰。中央社

消防員工作權益促進協會發布新聞稿指出，自今年3月起，嘉義市消防局規定消防員1天需工作24小時，卻只能請領20個小時薪水，消防局聲稱另外4個小時屬於消防員「休息時數」，不予以計算工作時數。

協會表示，實際上嘉義市消防局要求消防分隊必須有最低人力控管要求，因此制定每日全時段最低人力限制規定，致使基層隊員必須24小時於消防隊備勤，就是24小時都受消防局指揮監督，消防局卻謊稱4小時為休息時間不計入工時。

協會指出，依各級消防機關輪班輪休人員勤休實施要點說明，基層消防員只要在分隊待命、備勤，受到機關指揮監督，就應該納入工時計算。

消防署於今年7月10日的臉書公開貼文，具名回應基層消防員陳情，文中表示

「刻意安排休息時間於深夜時段，又休息時段仍安排勤務備勤，甚至出勤，卻沒有算入服勤時數，已公然違法」。

協會表示，蘇耀星知情工時變革卻不作為，侵害基層隊員工作薪資權益，已涉嫌違反刑法129條相關規定，28日前往嘉義地檢署按鈴提告，訴求司法懲戒蘇耀星行政怠惰。

根據中央社, 嘉義市消防局聲明，依據消防署頒各級消防機關輪班輪休人員勤休實施要點相關規定，服勤日中至少應有2小時以上休息時間，並由各消防機關服勤時數內調配，休息時間不計入服勤時數，休息時間均可外出。

消防局表示，尊重消防人員權益保障，定期每2個月召開檢討會議，傾聽基層隊員意見，滾動式調整勤務安排，力求兼顧消防人員權益保障與市民生命財產安全。

消防局指出，消防人員也應遵守倫理紀律，符合職業標準，保護公眾安全。消防人員可尋求正確行政程序，合理提起申訴、行政救濟管道，均予以尊重。

至於消防人員的提告行為，消防局尊重司法調查、程序，以便對相關情況進行全面、客觀的了解，由司法合法及公正的基礎上，做出合理的判決。

消防署促強化消防職安

擬3個月後提修法草案

今年9/22屏東工廠大火引發各界關注消防員工作權益。消防署日前召開強化消防職業安全法制諮商會議，署長蕭煥章表示，為讓相關作業更加周延，將蒐集各界意見，預計3個月後提修法草案。

消防署12/20發布新聞稿指出，強化消防職業安全法制諮商會議邀集各方代表與會，包括公務人員保障暨培訓委員會、勞動部職業安全衛生署、各地方消防機關及社團法人中華民國消防員工作權益促進協會代表傾聽修法建議。

蕭煥章表示，為讓消防職業安全法制作業更為周延，將委託學者盤點公務人員保障法、職業安全衛生法與消防法等法規差異，並蒐集各界意見，預計3個月後提出修法草案。

消防署指出，為精進消防人員職業安全衛生保障，在制度面已整合美國國家防火協會消防人員安全標準規範（NFPA1500）及國內職業安全衛生法、公務人員安全及衛生防護辦法等精神，結合專家團隊推動。

消防署表示，民國111年先輔導新北市消防局及基隆港務消防隊試辦，112年完成輔導台南市消防局等8個消防機關推動，預計113年將輔導16個消防機關推動。

另外，透過計畫（Plan）、執行（Do）、查核（Check）、行動 （Act）流程滾動精進，預計於114年全面運作。

蕭煥章說，為透過計畫引導預算，實質協助地方消防機關落實職業安全及衛生防護，消防署正研提推動消防職業安全及衛生防護5年中程計畫。

他指出，中程計畫除規劃補助地方消防機關成立輔導團隊，改善內部安全設施環境，擴大辦理職安講習訓練外，並持續檢視訂（修）定安全基準與操作程序，推動消防職業安全的災害預防及應變措施，提升職業安全標準及分析職業安全類型等。

此外，消防署也參考日本東京消防廳成立安全推進部模式，中長期目標要成立專責部門，專責推動消防職業安全工作。

消防署表示，職業安全風險管理策略有3個階段，分別是「好的機械裝備」與「建立管理系統」及「形塑安全文化」。

在裝備器材層面，消防署指出，除已奉核定正在執行的補助中程計畫共10項，自106至118年總金額達新台幣76億元，正在研提的中程計畫總金額也達到100億元，協助地方機關擴大導入消防機器人等科技救災及強化第一線消防人員個人裝備。

制度管理層面，消防署表示，持續輔導全國各級消防機關建構專屬職業安全衛生管理作業系統，滾動檢討精進消防安全管理機制，並結合教育訓練及宣導。

消防署指出，目標是全體消防人員共同為提升職業安全努力，逐步形塑由下而上的消防組織安全文化。

中央社12/20引述消防署表示，召開法制諮商會議，主要在聆聽各消防機關對於消防職業安全衛生法制作業的相關意見，從消防人員安全需求出發，瞭解各方想法，相關意見都會納入委託專家團隊作業參考。

消防署指出，未來有初步成果也會再召開政策說明會向外界說明，以期未來消防職安法制能符消防職業安全制度推動目標，確實保障消防人員安全。