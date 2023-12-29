2024總統、副總統候選人辯論•分別於12/30、1/1舉行　兩場發言順序已決定、分4階段進行

總統候選人唯一一場辯論會明天(30日) 登場，副總統候選人辯論會則在相隔兩天的2024年元旦舉行。藍綠白陣營今天到公視攝影棚勘景並討論流程；總統候選人發言順序，依抽籤序為賴清德、侯友宜、柯文哲。

3位總統候選人明天將在辯論會直球對決。侯友宜預計針對經濟、兩岸、弊案等攻防；賴清德陣營說，賴清德已做好準備、很有信心；柯文哲陣營表示，將質疑居住正義、財政紀律、貪腐等議題。

2024總統大選倒數，四場政見發表會已經落幕，公視今天(29日) 發布新聞稿指出，2024總統、副總統兩場辯論會都由公視製播，中央社、中國時報、自由時報、聯合報、三立、台視、民視、華視、鏡電視、TVBS、公視等11家媒體共同主辦，並由公廣集團董事長胡元輝擔任主持人。

公視指出，此次辯論流程參考前兩屆總統辯論模式，分為候選人申論、媒體提問、候選人交互詰問及結論等4個階段，候選人發言順序與媒體提問代表順序，也經3名候選人陣營代表在協商會議中抽籤確定。

第1場總統候選人發言順序，依抽籤序為民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲。由5家代表媒體台視、三立、鏡電視、中國時報、中央社代表提問。

第2場副總統候選人發言順序，經抽籤序為民進黨副總統候選人蕭美琴、民眾黨副總統候選人吳欣盈、國民黨副總統候選人趙少康，並由4家代表媒體自由時報、民視、TVBS、聯合報提問。

公視表示，3名候選人在辯論會中的發言時間皆公平相等，辯論會全程畫面也將同步供訊海內外各家媒體，也可透過辯論會的電視LIVE轉播和網路直播，了解各候選人的政見與理念。

➤➤➤中央社引述民進黨總統候選人賴清德競總發言人郭雅慧受訪時指出，賴清德將以平常心面對辯論，「賴蕭配」是最穩健、政治歷練最豐富的一組，非常有信心。

郭雅慧表示，賴清德過去擔任立委期間，問政表現深受好評，擔任黨團幹事長時天天開記者會，有關即時回應，賴清德肯定是一流的，且賴清德在行政院長任內，非常熟悉政務，對於即將上場的辯論，賴清德陣營很有信心。

有關萬里老家可能成為辯論焦點，郭雅慧表示，有關時事回應，平日第一時間都有正式回應，且透過信賴之友會、各地立委競選總部成立、環島拼圖等造勢活動，也不斷闡述政見，不管是什麼主題，賴清德都已經準備好了。

➤➤➤國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室發言人李利貞說，侯友宜的辯論小組很早就成立，明天將全力以赴，請各界拭目以待。

侯友宜方面，知情人士表示，辯論會上預計針對經濟、青年、兩岸、勞工、綠營弊案等進行攻防，也會凸顯國民黨對政策的掌握度，與地方執政14縣市首長的配合協調等。侯友宜也會再質疑賴清德的務實台獨工作者主張。

知情人士說，對手可能針對兩岸論述、凱旋苑、核能主張等提出質疑，這些議題侯友宜過去已經對外清楚論述，侯友宜明天也已做好準備接招。侯友宜雖然給人較不善言辭的印象，但若答辯時有理有據，適時發揮臨場反應，相信會給民眾留下深刻印象。

➤➤➤民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室主任周榆修表示，柯文哲平常已做足準備，不擔心遭藍綠邊緣化，這是第三勢力發展契機。

另外民眾黨總統候選人柯文哲競選辦公室發言人陳智菡受訪表示，隨著選戰加溫、走向辯論會，「攻擊的部分當然會逐漸增加」，將就事論事質疑居住正義、財政紀律、貪腐等議題。

是否預設柯文哲可能遭對手質疑的內容，陳智菡表示，政治人物需被檢視，柯文哲過去8年台北市長任內，經常被討論「人設」立場反覆，這些事情柯辦了然於胸，將對此加強準備。