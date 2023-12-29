Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治.要聞

台灣法務部調查局「打詐中心」主任因病休假142天遭調職　最新異動名單29日曝光

調查局「打詐中心」主任請病假長達142天，外界質疑該中心陷入「群龍無首」的困境。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/29 19:29
圖/取自<a href="https://www.facebook.com/funbeahero" target="_blank">調查局粉專</a>

圖/取自調查局粉專

法務部調查局今天(29日) 公布人事異動案，兼任新世代打擊詐欺督導中心主任的經濟犯罪防制處專門委員謝在富，調任諮詢業務處專門委員，遺缺由洗錢防制處簡任秘書温俊雄接任。

台灣法務部調查局「打詐中心」主任因病休假142天遭調職　最新異動名單29日曝光法務部調查局12月25日舉行調查班第60期結業典禮，總統蔡英文出席學員宣誓儀式。圖後左至右坐者依序為最高檢察署檢察總長邢泰釗、法務部長蔡清祥、國安會秘書長顧立雄。中央社

據悉法務部調查局成立的打詐督導中心自今年(2023年) 6月開始，原本由主任謝在富領導；未料，自9月19日起，謝主任請假長達142天，使得打詐中心陷入「群龍無首」的困境，調查局29日宣布調任謝在富至諮詢業務處。

中天新聞網報導，謝在富主任之前曾在台北市調處中山站任職，因健康原因請辭，不到半年任職，又開始長時間請假，引起社會質疑整個打詐中心的領導陣容混亂，無法有效防範詐騙犯罪

調查局並回應稱，謝主任請假休養期間，代理人仍在持續推動業務，同時，調查局今年查獲的詐欺機房和洗錢水房都創下歷年新高。

中央社引述調查局官員29日表示，這次人事異動是因應明年(2024年) 1月屆齡退休人員職務出缺，經通盤考量各單位業務及配合年度整體調動，先行辦理部分職務調整，其餘人事異動將於選舉後再行辦理，這次的職務異動除謝在富、温俊雄明年1月2日生效外，其餘均於明年1月16日生效。

調查局公布的異動名單如下：

1.經濟犯罪防制處專門委員謝在富調任諮詢業務處。

2.洗錢防制處簡任秘書温俊雄調任經濟犯罪防制處辦理打詐督導中心業務。

3.督察處局本部（二）駐區督察張哲榮調任督察處局本部（一）駐區督察。

4.督察處台中市（三）駐區督察張素珍調任督察處台中市（一）駐區督察。

5.督察處彰化縣駐區督察呂德鐘調任督察處台中市（三）駐區督察。

6.督察處雲林縣駐區督察李淑嫺調任督察處嘉義縣市駐區督察。

7.督察處台東縣駐區督察林憲冠調任督察處雲林縣駐區督察。
調查局
打詐中心
謝在富
温俊雄

相關新聞

涉反滲透法、選舉賭盤、賄選亂象猖狂！調查局長：中國運用各種管道企圖介選
涉反滲透法、選舉賭盤、賄選亂象猖狂！調查局長：中國運用各種管道企圖介選
2023/11/20 17:54
調查局出新招！沉浸式推理遊戲《任務代號：Y》有酒喝又有獎拿
調查局出新招！沉浸式推理遊戲《任務代號：Y》有酒喝又有獎拿
2023/11/19 19:20
國防部談中共滲透台灣途徑：袍澤眷屬情、網路接觸等
國防部談中共滲透台灣途徑：袍澤眷屬情、網路接觸等
2023/10/30 10:36
調查局《零時任務》線上推理遊戲　GOGORO、iPad Pro等大獎等你拿
調查局《零時任務》線上推理遊戲　GOGORO、iPad Pro等大獎等你拿
2023/08/23 14:22
生技公司租大同大學實驗室涉製毒•釀火災才露餡　台灣警調循線逮12嫌犯
生技公司租大同大學實驗室涉製毒•釀火災才露餡　台灣警調循線逮12嫌犯
2023/07/11 20:31

更新時間 : 2023-12-29 22:08 GMT+08:00

最受歡迎

2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
2024跨年煙火來淡水漁人碼頭 施放逾13分、2萬多發 最佳觀賞點看這裡
南韓暢銷飲品升級版！台灣星巴克首次推出「維也納風奶香那堤」　草莓季必吃生乳捲、戚風蛋糕來囉！
南韓暢銷飲品升級版！台灣星巴克首次推出「維也納風奶香那堤」　草莓季必吃生乳捲、戚風蛋糕來囉！
2024淡水1314跨河煙火秀12/31登場 新北捷運42小時不打烊 交通資訊一次看
2024淡水1314跨河煙火秀12/31登場 新北捷運42小時不打烊 交通資訊一次看
【13千金再現】台股持續創新高•逼近17900點　金管會：113年春節股市2/5封關2/15開市
【13千金再現】台股持續創新高•逼近17900點　金管會：113年春節股市2/5封關2/15開市
【2024台灣總統大選民調】民意基金會：賴32.4%勝侯柯 45.1%不滿賴清德處理老家爭議
【2024台灣總統大選民調】民意基金會：賴32.4%勝侯柯 45.1%不滿賴清德處理老家爭議
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
超可愛！台南七股鹽山攜手三麗鷗打造9座鹽雕　「2023一見雙鵰藝術季」16日登場
新冠疫情升溫 重症、死亡均創新高 國內進入第5波疫情
新冠疫情升溫 重症、死亡均創新高 國內進入第5波疫情
台鐵管理局時代結束前夕推出「環島名片式車票紀念套組」 31日起開賣限量300組
台鐵管理局時代結束前夕推出「環島名片式車票紀念套組」 31日起開賣限量300組
GD、李善均僅因酒店女室長陳述陷染毒嫌疑　部分南韓網友質疑警方過度調查
GD、李善均僅因酒店女室長陳述陷染毒嫌疑　部分南韓網友質疑警方過度調查
全台首間「迪士尼兒童病房 」啟用 北醫附醫：住院也有追求快樂的權利
全台首間「迪士尼兒童病房 」啟用 北醫附醫：住院也有追求快樂的權利