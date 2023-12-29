台灣法務部調查局「打詐中心」主任因病休假142天遭調職　最新異動名單29日曝光

法務部調查局今天(29日) 公布人事異動案，兼任新世代打擊詐欺督導中心主任的經濟犯罪防制處專門委員謝在富，調任諮詢業務處專門委員，遺缺由洗錢防制處簡任秘書温俊雄接任。

法務部調查局12月25日舉行調查班第60期結業典禮，總統蔡英文出席學員宣誓儀式。圖後左至右坐者依序為最高檢察署檢察總長邢泰釗、法務部長蔡清祥、國安會秘書長顧立雄。中央社

據悉法務部調查局成立的打詐督導中心自今年(2023年) 6月開始，原本由主任謝在富領導；未料，自9月19日起，謝主任請假長達142天，使得打詐中心陷入「群龍無首」的困境，調查局29日宣布調任謝在富至諮詢業務處。

中天新聞網報導，謝在富主任之前曾在台北市調處中山站任職，因健康原因請辭，不到半年任職，又開始長時間請假，引起社會質疑整個打詐中心的領導陣容混亂，無法有效防範詐騙犯罪。

調查局並回應稱，謝主任請假休養期間，代理人仍在持續推動業務，同時，調查局今年查獲的詐欺機房和洗錢水房都創下歷年新高。

中央社引述調查局官員29日表示，這次人事異動是因應明年(2024年) 1月屆齡退休人員職務出缺，經通盤考量各單位業務及配合年度整體調動，先行辦理部分職務調整，其餘人事異動將於選舉後再行辦理，這次的職務異動除謝在富、温俊雄明年1月2日生效外，其餘均於明年1月16日生效。

調查局公布的異動名單如下：

1.經濟犯罪防制處專門委員謝在富調任諮詢業務處。

2.洗錢防制處簡任秘書温俊雄調任經濟犯罪防制處辦理打詐督導中心業務。

3.督察處局本部（二）駐區督察張哲榮調任督察處局本部（一）駐區督察。

4.督察處台中市（三）駐區督察張素珍調任督察處台中市（一）駐區督察。

5.督察處彰化縣駐區督察呂德鐘調任督察處台中市（三）駐區督察。

6.督察處雲林縣駐區督察李淑嫺調任督察處嘉義縣市駐區督察。

7.督察處台東縣駐區督察林憲冠調任督察處雲林縣駐區督察。