「8現幸福 北臺守護」 北臺8縣市幸福保衛站　攜手守護180萬學童

北臺8縣市今(29)日於新北市政府共同辦理「『8 現幸福 北臺守護』北臺8縣市幸福保衛站記者會」， 並與四大超商代表宣讀幸福宣言，宣示自2024年1月20日起同步 啟動幸福保衛站，活動中也送給在場光復國小附幼小朋友象徵北臺8 縣市結合四大超商成立幸福保衛站的新年禮物，公私合力， 攜手守護區域內180萬學童。

新北市副市長劉和然代理市長出席時表示，新北市自2013年起與統 一、全家、萊爾富及來來超商合作成立幸福保衛站，成為社會安全網 的一環，18歲以下家遇急難學童飢餓時，可至超商求助取餐， 超商通報後由市府跨局處力量協助個案家庭，迄今已達9萬2, 089人次取餐，發揮守護兒少功能，協助許多家庭度過難關。今( 2023)年北臺區域發展推動委員會將幸福保衛站納入合作計畫， 凡設籍、就讀或在北臺8縣市境內發生急難事由的18歲以下學童， 可至四大超商求助取餐。

北臺區域涵蓋宜蘭縣、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、 新竹市、新竹縣及苗栗縣，各縣市響應成立幸福保衛站並積極籌備各 項工作。宜蘭縣結合超商作為關懷據點， 透過超商發現社區內需協助之脆弱家庭兒童少年，即時提供餐點、 資源及服務；基隆市致力於關懷經濟弱勢學生， 提供一份溫暖有熱度餐食，讓孩子健康成長， 加入跨縣市幸福保衛站，讓關懷的手更厚實有力； 臺北市落實教育公義與人文關懷，實現一個孩子都不少的目標， 善用認助善款參與8縣市合作，共同關懷，守護學子幸福。

桃園市與四大超商合力照顧18歲以下急難有飢餓需求之兒少免於飢 餓，不遺漏任何需協助的孩子；新竹市以幸福友善施政策略， 透過多元的福利服務措施，讓每位市民都能獲得妥適照顧， 成為安心安養的幸福城市； 新竹縣期許能幫助更多真正有需求的學童度過難關， 成為他們的翅膀，讓孩子健康且快樂的成長； 苗栗縣政府跨單位合作，攜手四大超商，未來將結合各界善款推動， 期盼透過超商即時供餐及通報機制，讓家遇急難學童， 能及時得到關懷與協助。

另外，統一超商加入北臺8縣市共同推動幸福保衛站，不僅24小時 提供溫暖、讓人安心的商品， 同時提供需要幫助的兒少即時獲得協助， 讓每位孩子都能在幸福環境中快樂成長。 全家超商響應新北幸福保衛站已10年，此次加入跨縣市合作， 希望弱勢兒少能就近取餐獲得溫飽，發揮守望相助功能。 萊爾富超商表示，孩子可能因家庭因素，無餐可吃而挨餓，萊爾富關 懷急難學童，以同理心讓孩子可就近取得營養豐富餐點， 幫助他們度過難關。來來超商響應跨縣市合作，讓愛擴大， 幫助急難孩童就近取餐獲得溫飽與溫暖。

自2024年1月20日寒假開始日，北臺區域內街頭巷尾、24小時 全年無休逾7,500家的四大超商，將成為兒少的安全守護據點。 18歲以下家遇急難學童飢餓時，可至超商求助取餐，選取飯、 麵或麵包等主食餐點及不含酒精飲料，合計100元， 並在店內食用，學童只要填寫基本資料，不須檢視證件， 後續由超商通報縣市政府， 再由縣市政府視個案情形挹注社福或教育資源。8縣市政府將整合各 方資源、凝聚更多善心的力量、公私協力，用愛守護學子。

各縣市及超商代表一起宣讀幸福宣言. (圖/新北市教育局)

光復國小附設幼兒園可愛動動健康操表演. (圖/新北市教育局)