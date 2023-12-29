「8現幸福 北臺守護」 北臺8縣市幸福保衛站　攜手守護180萬學童

北臺8縣市今(29)日於新北市政府共同辦理「『8現幸福 北臺守護』北臺8縣市幸福保衛站記者會」，並與四大超商代表宣讀幸福宣言，宣示自2024年1月20日起同步啟動幸福保衛站，活動中也送給在場光復國小附幼小朋友象徵北臺8縣市結合四大超商成立幸福保衛站的新年禮物，公私合力，攜手守護區域內180萬學童。
新北市副市長劉和然代理市長出席時表示，新北市自2013年起與統一、全家、萊爾富及來來超商合作成立幸福保衛站，成為社會安全網的一環，18歲以下家遇急難學童飢餓時，可至超商求助取餐，超商通報後由市府跨局處力量協助個案家庭，迄今已達9萬2,089人次取餐，發揮守護兒少功能，協助許多家庭度過難關。今(2023)年北臺區域發展推動委員會將幸福保衛站納入合作計畫，凡設籍、就讀或在北臺8縣市境內發生急難事由的18歲以下學童，可至四大超商求助取餐。
北臺區域涵蓋宜蘭縣、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣，各縣市響應成立幸福保衛站並積極籌備各項工作。宜蘭縣結合超商作為關懷據點，透過超商發現社區內需協助之脆弱家庭兒童少年，即時提供餐點、資源及服務；基隆市致力於關懷經濟弱勢學生，提供一份溫暖有熱度餐食，讓孩子健康成長，加入跨縣市幸福保衛站，讓關懷的手更厚實有力；臺北市落實教育公義與人文關懷，實現一個孩子都不少的目標，善用認助善款參與8縣市合作，共同關懷，守護學子幸福。
桃園市與四大超商合力照顧18歲以下急難有飢餓需求之兒少免於飢餓，不遺漏任何需協助的孩子；新竹市以幸福友善施政策略，透過多元的福利服務措施，讓每位市民都能獲得妥適照顧，成為安心安養的幸福城市；新竹縣期許能幫助更多真正有需求的學童度過難關，成為他們的翅膀，讓孩子健康且快樂的成長；苗栗縣政府跨單位合作，攜手四大超商，未來將結合各界善款推動，期盼透過超商即時供餐及通報機制，讓家遇急難學童，能及時得到關懷與協助。
另外，統一超商加入北臺8縣市共同推動幸福保衛站，不僅24小時提供溫暖、讓人安心的商品，同時提供需要幫助的兒少即時獲得協助，讓每位孩子都能在幸福環境中快樂成長。全家超商響應新北幸福保衛站已10年，此次加入跨縣市合作，希望弱勢兒少能就近取餐獲得溫飽，發揮守望相助功能。萊爾富超商表示，孩子可能因家庭因素，無餐可吃而挨餓，萊爾富關懷急難學童，以同理心讓孩子可就近取得營養豐富餐點，幫助他們度過難關。來來超商響應跨縣市合作，讓愛擴大，幫助急難孩童就近取餐獲得溫飽與溫暖。
自2024年1月20日寒假開始日，北臺區域內街頭巷尾、24小時全年無休逾7,500家的四大超商，將成為兒少的安全守護據點。18歲以下家遇急難學童飢餓時，可至超商求助取餐，選取飯、麵或麵包等主食餐點及不含酒精飲料，合計100元，並在店內食用，學童只要填寫基本資料，不須檢視證件，後續由超商通報縣市政府，再由縣市政府視個案情形挹注社福或教育資源。8縣市政府將整合各方資源、凝聚更多善心的力量、公私協力，用愛守護學子。
各縣市及超商代表一起宣讀幸福宣言. (圖/新北市教育局)
光復國小附設幼兒園可愛動動健康操表演. (圖/新北市教育局)