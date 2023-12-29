臺灣企銀致力永續行動！深化公益參與　實踐世代共好

臺灣企銀2023年獲利表現亮眼，在積極發展金融服務的本業外， 亦持續深化公益參與項目，贊助地方社區發展協會成立「 銀髮樂齡學堂」，透過改善硬體設施及補助食材費等方式挹注愛心， 至今累計23家據點，同時與臺北市立大學合作辦理「 銀髮族運動系列課程」，提升長輩身心靈健康。

為深化銀髮照護，該行特別邀請臺北市立大學專業講師帶領學生至「 銀髮樂齡學堂」據點上課，透過專為銀髮族設計的體適能課程， 培養社區長者規律運動習慣， 亦藉課程培訓學生成為國內高齡運動指導人才， 使青銀攜手實踐世代共好。

臺灣企銀致力打造友善社會，連續12年捐助南豐、雙龍、 多納及賽嘉國小等四間偏鄉國小營養早餐，逾60萬人次獲得營養補 給；以實際行動力挺農民，採購鳳梨、文旦、鳳梨釋迦及芒果共計2 6.8噸，分享予長期扶助的偏鄉學童、銀髮樂齡學堂長者享用外， 亦贈予食物銀行分送有需要的弱勢家戶。另土耳其發生強震時， 該行也不吝伸出援手，捐助土耳其協助傷患後續醫療及生活重建。

對於環境永續議題該行同樣積極響應， 贊助高雄野鳥學會推動維護嘉義布袋鹽田濕地計畫， 落實國土及物種保育，並號召員工舉辦「濕地環境保育活動」， 從撿拾垃圾到為候鳥打造繁殖棲地， 讓員工親身體驗以利理解保育生物多樣性的環境永續意義。

推廣藝文教育及體育競技方面， 臺灣企銀扶植文化藝術活動的卓越貢獻獲得文化部肯定， 獲頒文馨獎「常設獎-金獎」殊榮。總行「意象大稻埕」 藝文空間秉持藝術平權理念，邀請剪紙、刺繡、 水墨油畫及口足畫家等不同領域藝術家前來策展， 提供多元藝術欣賞機會；另贊助中華民國足球協會五人制足球聯賽、 TLPGA台灣女子職業高爾夫協會「2023山溪地真善美元素營 傳承賽」及基隆市社會籃球協會舉辦籃球錦標賽等活動， 促進體育運動發展。

未來臺灣企銀將持續在銀髮照護、社會關懷、 藝文教育及體育競技四大面向上持續全方位參與， 為環境帶來正向改變、促進社會共榮， 致力成為永續經營的優質銀行。