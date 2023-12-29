貓奴注意！日本插畫家暗黑美學「奇幻動物森林」進駐台北　迪士尼聯名首度全球亮相

長相甜美的女孩有章魚腳、水汪汪大眼的貓星人，樋口裕子筆下角色帶有五分淒涼五分甜美，散發一股詭譎的奇幻風格，曾和時裝品牌GUCCI、寶可夢合作，並在東京開設藝術商店Boris Zakkaten，樋口裕子個展在日本以「CIRCUS」為主題巡迴，展場內搭建馬戲棚十分吸睛，也受到廣大的迴響。

然而，和家鄉的展覽做出區別，其台北個展以奇幻動物森林亮相，由聯合數位文創與日本朝日新聞社共同主辦，分為九大主題展區，近千件的展品包含從初期手稿、經典繪本創作、電影海報等，其中與迪士尼角色的合作作品更是首次公開展出。



展場照片。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

展場整體設計呼應展示品的不同風格，從一開始的明亮開放、鮮艷花朵裝飾的展示空間，到後來漸漸變成暗綠色、樹木密佈營造幽暗森林深處意象。在通過第二區後，跳脫平面作品會看到一和式佈置空間，屏風上有樋口裕子創作的貓雷神與貓風神，感受傳統神話的復古感。

接著來到台灣觀眾熟知樋口裕子的貓咪系列繪本《迷路的貓》、《世界上最棒的貓》、《沒人要的貓》、《開書店的貓》與其他經典作品集等原畫手稿，以及樋口裕子為台灣站新創作的展覽主視覺與六票圖原稿，都在此展現；接著是一連串的立體展示與怪奇作品，與日本布偶藝術家今井昌代合作的「CACAO CAR RACING」賽車、馬戲團毛氈作品尤其吸睛。



立體展品復古燈飾。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

受諸星大二郎、伊藤潤二、楳圖一雄、吉田戰車等人的漫畫影響甚深，十分喜愛恐怖風格電影的樋口裕子，也創作了一系列暗黑美學藝術作品。復古破舊的燈飾上爬佈著一顆破碎的心臟、以溫柔細緻的筆觸繪製的《牠》、《無人知曉的夏日清晨》、《風之谷》等電影海報再創作，再搭配闇黑的展示空間，讓人不禁有掉進黑洞的微慄之感。

網美必朝聖的拍照打卡區精選繪本作品角色，結合展覽主題森林並放大到真人比例，在森林山中小屋與劇場中迎來經典角色，穿越有巨喵與GASTAVE君的隧道，彷彿走入樋口裕的內心世界，和可愛古靈精怪的角色們合影留下回憶。



展場照片。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）

台灣站獨家限定商品包含限定香氛蠟燭、刺繡束口包、經典造型鏡面擺飾等；並和小茶栽堂、Hakka Blue、海裡魚等品牌個別推出茶包組、小籠包調味罐、木質拼圖等必收品項，部分新品也會陸續上架，展覽將於明（30）日起至2024年4月7日中正紀念堂二、三展廳盛大登場，預售票享優惠價每張320元。



展場照片。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）



插畫手稿一次看得過癮。（圖／台灣英文新聞Lyla Liu）