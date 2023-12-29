潭底福德宮、樹林潭底好友會及卓越工商會

樹林區潭底福德宮、潭底好友會及新北市卓越工商會， 響應新北市好日子愛心大平台， 於29日在潭底福德宮合力捐贈60台輪椅，希望集眾人之力， 關懷失能長輩及身心障礙朋友。

新北市樹林區潭底福德宮繼108年捐贈1輛復康巴士之後， 於111年9月再度捐贈1輛復康巴士福德正神2號給新北市政府。 這次捐贈60台輪椅，由新北市社會局副局長許秀能代表受贈， 將交由新北市輔具資源中心評估並免費媒合給有需求的民眾。

潭底福德宮常務監事陳建通表示，樹林潭底一帶因地勢低窪， 在清代康熙年間，開始有閩人來開墾，當時豪雨來時，瀦水如湖， 水退之後，先人發現土地肥沃，適合耕作，認為是土地公所庇蔭， 因此建立簡易小廟奉祀，民國60年擴建， 88年再修建成今日風貌。主祀福德正神，副祀三官大帝等， 為地方信仰中心。

潭底好友會理事長顏之莨、新北市卓越工商會理事長陳健民、 市議員洪佳君、黃永昌、市政顧問何玉枝、立委蘇巧慧、 民政局專委陳國欽和樹林區多位里長等一起參加捐贈儀式。

許秀能表示，新北市截至2023年11月止身障者人口有17萬9, 106人，老年人口有72萬3,988人，輔具需求量非常高， 且新北市輔具資源中心係全國唯一公辦公營， 輔具服務成果全國第一，每年媒合一萬多件的輔具。 依據輔具資源中心統計，輪椅需求量最高，每月約可媒合247台， 輪椅可以循環再利用，這批受贈的新輪椅，將交由輔具中心運用。