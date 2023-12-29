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「萬物興龍」發紅包囉 總統、副總統元旦各發千份

By 台灣英文新聞－編輯
2023/12/29 16:05
113年總統暨副總統春聯賀詞為「萬物興龍」(圖／總統府)  

113年總統暨副總統春聯賀詞為「萬物興龍」(圖／總統府)  

明年是（甲辰）「龍」年，為迎接新年，總統府公布了春聯、紅包袋及福袋設計樣式，並將於元旦起配合總統府參觀活動發送。

總統府發言人林聿禪表示，113 年總統暨副總統春聯賀詞為「萬物興龍」，以明年生肖「龍」的諧音，祝賀國人及各行各業萬事亨通，興盛繁榮。

本次春聯題詞由擅長字體設計的新生代設計師簡伯諭先生代筆，以流暢的筆觸傳遞對國運昌隆、新年萬事如意之祝福。龍年紅包袋由設計師顏妘珊設計，呈現金龍昂首闊步的姿態，傳遞出祝福和進步向前的意象。

總統暨副總統龍年春聯及紅包袋將自 113 年 1 月 1 日（星期一）起至 2 月 7 日（星期三）止，配合總統府開放參觀活動發送。總統、副總統元旦當天將會在總統府敞廳發送龍年春聯及紅包袋各 1,000 份，發完為止。

除元旦開放參觀時間自上午 9 時至下午 4 時，2 月 3 日假日開放參觀時間自上午 8 時至下午 4 時，每週一至週五平日開放參觀時段為上午 9 時至 11 時 30 分。未能前來總統府索取春聯、紅包袋的民眾，可就近到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取，數量有限，送完為止。

福袋以紅包袋主題龍圖樣延伸，設計為可摺疊之立體造型，以圓滑的線條及抽象剪影呈現，打開福袋更有新鑄的 1 元硬幣，祝福國人「一元復始、萬象更新」。福袋將與往年一樣，由總統及副總統於春節訪視行程中親自發送，數量有限，歡迎有興趣的民眾把握機會領取。至於發送的地點，請上總統府全球資訊網查詢總統及副總統的春節行程。

欲參觀總統府者，請由寶慶路與博愛路管制哨進府，於力行樓前方排隊、安全檢查後由正大門進入。民眾可攜照相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則。攝錄影機、大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。

此外，113 年總統府元旦升旗典禮將自上午 4 時 30 分起開放民眾進場。5 時起，凱達格蘭大道有由建國中學樂旗隊、北一女中樂儀旗隊、無双樂團、福爾摩沙舞團、九天民俗技藝團及國際青年商會中華民國總會帶來精彩暖場表演。接著，在國防部三軍樂儀隊操演後，升旗典禮預計於 6 時 27 分舉行。

總統府參觀時間，可至網站查詢。

「萬物興龍」發紅包囉 總統、副總統元旦各發千份
龍年紅包袋由設計師顏妘珊設計，呈現金龍昂首闊步的姿態（圖／總統府）

「萬物興龍」發紅包囉 總統、副總統元旦各發千份
福袋以紅包袋主題龍圖樣延伸，設計為可摺疊之立體造型（圖／總統府）
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