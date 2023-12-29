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台灣空軍查無「墜機獲救飛官」當外送員　脫口秀演員博恩下架影片後•釐清真相

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/29 17:15
CATCHPLAY電影台12月27日宣布2024年1月1日起，承接「衛視電影台」、於有線電視61頻道為觀眾服務，將播出單口喜劇演員曾博恩在...

CATCHPLAY電影台12月27日宣布2024年1月1日起，承接「衛視電影台」、於有線電視61頻道為觀眾服務，將播出單口喜劇演員曾博恩在...

脫口秀演員博恩近日拍攝感謝外送員的感人短片，其中1位獲贈新台幣5萬元的外送員自稱曾是中校飛行員，因墜機意外、家中變故退伍。空軍今天(29日) 表示「查無此人」，博恩已緊急下架影片。

在29日下午最新po文中，博恩說明:

已經與軍方聯繫，影片中的先生的確當過軍人，但無失事紀錄。

再說一次，這不是foodpanda業配，我是自掏腰包做這件我大可以不做的事。

就算沒有任何感人肺腑的故事，像前面的人一樣只說「謝謝」，我小費還是會給出去。頂多就是這支影片很無聊，最後決定不上片

現在既然知道故事有瑕疵，我覺得就等同他沒有故事，所以我也不會再公開那支影片了。

最後還是感謝辛苦的外送夥伴

台灣空軍查無「墜機獲救飛官」當外送員　脫口秀演員博恩下架影片後•釐清真相(取自博恩粉專)

在博恩拍攝的影片中，一名外送員自稱原本是空軍中校飛行員，10多年前因墜機事故住院，妻子往返醫院照顧他，卻在騎車途中車禍身亡，他一人除需拉拔家中3名孩子，母親也臥病在床，他自己前陣子罹患淋巴癌，仍為扛起家計，每天從早上7時跑單外送到晚上12時。影片一出讓許多網友表示感動流淚，並在社群大量轉發分享。

不過~~中央社引述空軍官員今天受訪指出，空軍司令部今日查證，近20年有5例墜機獲救的飛行員，目前都在民航或空軍任職，沒有網紅影片中宣稱的這名中校飛官。

博恩稍早在臉書貼文指出，昨天的影片有多方人士來聯絡與事實不符，正在釐清狀況，但因涉及個資可能還需更多時間，影片先下架，待後續與觀眾說明。

喜劇演員曾博恩曾是「臺灣吧」的編劇與製作人，「博恩夜夜秀」主持人。現開設Podcast節目《博音》。2018年7月31日，他與謝政豪成立薩泰爾娛樂股份有限公司，現任該公司董事長兼技術長一職。

博恩夜夜秀》（英語：The Night Night Show with Brian Tseng，簡稱《夜夜秀》）是薩泰爾娛樂製作的臺灣脫口秀節目，以美式脫口秀形式呈現，也是台灣第一個開放網路募資的脫口秀節目。
脫口秀
博恩
外送員
空軍
夜夜秀

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