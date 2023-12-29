「蘋果西打」即起上架販售！桃園市衛生局證實：2號、3號產線查驗過關

國民飲料「蘋果西打」正式回歸！老牌食品廠大飲今（28）日召開法說會，證實部分產線已於10月份開始試生產，而桃園市衛生局已同意2號、3號產線可正式生產產品，即日起蘋果西打鋁罐330、寶特瓶600各通路逐步恢復上架銷售，期待明年營收可恢復正常。

知名飲料「蘋果西打」由大西洋飲料股份有限公司生產，2018、2019年出現不明沉澱物，今年又被爆料3月生產的生產飲料時水質不符規定、出現不明沉澱物。桃園市政府衛生局4月21日至廠房稽查，抽查成品發現白色不明沉澱物，以及管線生鏽斑駁、天花板發黴滴水等生產製程缺失，當時即命有疑慮的1號產線停止作業並限期改善。

5月18日桃園衛生局接獲新北市衛生局來文通知，在蘋菓西打產品檢驗出沉澱物，因此5月19日再度前往平鎮廠查核，現場有2號及3號生產線有裸露、天花板有霉斑及管線斑駁情形，恐有污染食品之虞，桃園平鎮廠5月25日遭衛生局勒令暫停作業。

大西洋公司後續向桃園衛生局提具產線改善報告書，經衛生局召開專家學者審議，會同食藥署、新北市政府衛生局及專家學者至廠內查核並抽驗，檢驗結果符合飲料類衛生標準及該公司廠內制訂之管制標準，同意大西洋公司平鎮工廠自11月16日起2號及3號產線正式生產蘋菓西打鋁罐330ml、寶特瓶600ml產品。

桃園市衛生局日前表示，該公司經2次專家審查、3次測試生產與提出自主委外產線塗抹試驗及成品檢驗結果符合廠內制訂之管制標準，並經衛生局抽驗蘋菓西打鋁罐330ml及寶特瓶600ml產品，符合食品安全衛生管理法之食品中微生物衛生標準及一般食品衛生標準。不過，為維護消費者食品安全，後續衛生局仍將每月不定期稽查廠內環境衛生及抽驗市售產品。

大飲表示，未來將依據國內外市場通路趨勢布局，以及各通路的屬性，搭配不同季節與節慶主題企劃行銷活動，增加消費者互動，以提升產品活力。健康機能為未來食品及飲料市場的主要趨勢，朝向天然製成方向進行創新研發，以符合未來消費主流的特性。