台灣對中國投資跌至30年新低 對美國、德國大躍升

地緣政治緊張、中國經濟疲軟，台灣對中國投資占比今年降到了 30 年來的低點，對美國、德國則大幅上揚。

日經亞洲報導，2023 年 1至 11 月，台灣核准的對外直接投資（foreign direct investment，FDI）年增 87%，來到 257 億美元，但對中投資卻劇跌 34% 至 29 億美元，僅占總額的 12%。

究其原因，中國經濟走軟，加上兩岸關係不睦，都是影響投資的因素。再者，美中摩擦致使中國商品被課稅，台灣企業在中國做生意益發困難。

2010 年，受到當年簽署的海峽兩岸合作架構協議（ECFA）激勵，台灣對中 FDI 達到頂峰 84%。今年整體對中投資金額恐怕會跌至比 1999 年 28% （此前最低點）的一半都不到。

相較之下，台灣對歐洲、美國的投資額衝至高點。1 至 11 月，對美 FDI 激增 9 倍至 96 億美元，占了整體的 37%。台灣對德國投資也因台積電設廠緣故，一舉超過中國，來到 39 億美元，成長了足足 25 倍。

今年全年台灣對美投資額可望成為對中投資的 3 倍，是 1993 年台灣開放對中投資以來，美國首次登頂。

截至 2023 年 11 月，台灣對中國 2,509 項商品禁止進口。中國 12 月 15 日稱台灣做法構成貿易壁壘，並於21日宣布中止部分產品 ECFA 關稅減讓，包括丙烯、對二甲苯等 12 個稅目產品，遭批是介選手段。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，美中關係一日不緩，台灣對中國投資便一日不會有起色。