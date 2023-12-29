〈時評〉「五月天」未回應中國施壓　其實早已戒慎恐懼

外電報導中國施壓音樂團體「五月天」， 要求他們表態發表親中言論，國台辦第一時間指稱這是假訊息， 實情如何目前尚不得知，不過，從五月天的反應來說， 已可間接證實藝人都深怕受到中共的報復， 不看發表真正看法和主張。

總統大選投票只剩兩星期，路透社報導指出， 中國國家廣播電視總局要求五月天公開發聲明， 以表達支持台灣是中國一部分的說法。該篇內容也指出， 為了向五月天施壓，中國於是在12月宣布要對五月天假唱疑雲展開 調查，因為五月天若不願為對岸提供政治服務，就必須付出代價。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）也引述台灣官員說法， 認為中國對五月天涉嫌假唱的調查， 可能與北京試圖影響台灣選舉有關。

相關消息傳出後，朝野一片譴責聲浪， 民進黨總統候選人賴清德在臉書表示，選戰倒數， 中國介選動作愈來愈大，呼籲中共當局不要欺負音樂人。柯文哲競辦 也說，譴責中國政府試圖干預台灣選舉，此舉無益兩岸交流， 只會離台灣人民愈來愈遠。

國民黨副總統候選人趙少康大聲疾呼，「 大陸當局如果真的逼五月天表態，會嚴重傷害歌迷的心， 真是愚蠢至極。」國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室表示， 若此事為真，侯辦強烈譴責此行為， 中國不該逼迫音樂人對政治立場表態，呼籲中國相關單位盡速說明、 釐清此事。

由於反彈力道非常大，國台辦於是立刻回應， 表示所謂中國相關部門向五月天「施壓」，完全是子虛烏有， 希望大家不要上當受騙。

媒體報導指稱有這件事，國台辦否認，真相一時之間陷入羅生門， 其中一個能釐清事實的就是五月天，可是截至目前為止， 五月天相當低調，沒有做出任何回應和聲明。

其實，沒有回應、就是一種回應，因為不論有無承認這件事情， 都會惹怒對岸，承認施壓是得罪中國政府， 不承認一個中國則可能引來中國民眾的反彈，這叫五月天如何是好？

此事也證明，受制於中國的市場， 中共對台灣藝人大可進行統戰，迫使這些藝人必須染上政治色彩， 音樂人顯得既無奈又無力。

2016年1月15日，總統大選投票前一天，韓團TWICE台灣 成員周子瑜被迫在攝影機前， 恐懼顫抖拍了一支向中國道歉的影片， 理由是她和團員在節目上介紹自己來自台灣，並拿了「 中華民國國旗」。

周子瑜的事件歷歷在目，五月天又怎能不戒慎恐懼？