〈時評〉「五月天」未回應中國施壓　其實早已戒慎恐懼

外電報導中國施壓音樂團體「五月天」，要求他們表態發表親中言論，國台辦第一時間指稱這是假訊息，實情如何目前尚不得知，不過，從五月天的反應來說，已可間接證實藝人都深怕受到中共的報復，不看發表真正看法和主張。
總統大選投票只剩兩星期，路透社報導指出，中國國家廣播電視總局要求五月天公開發聲明，以表達支持台灣是中國一部分的說法。該篇內容也指出，為了向五月天施壓，中國於是在12月宣布要對五月天假唱疑雲展開調查，因為五月天若不願為對岸提供政治服務，就必須付出代價。
美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）也引述台灣官員說法，認為中國對五月天涉嫌假唱的調查，可能與北京試圖影響台灣選舉有關。
相關消息傳出後，朝野一片譴責聲浪，民進黨總統候選人賴清德在臉書表示，選戰倒數，中國介選動作愈來愈大，呼籲中共當局不要欺負音樂人。柯文哲競辦也說，譴責中國政府試圖干預台灣選舉，此舉無益兩岸交流，只會離台灣人民愈來愈遠。
國民黨副總統候選人趙少康大聲疾呼，「大陸當局如果真的逼五月天表態，會嚴重傷害歌迷的心，真是愚蠢至極。」國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室表示，若此事為真，侯辦強烈譴責此行為，中國不該逼迫音樂人對政治立場表態，呼籲中國相關單位盡速說明、釐清此事。
由於反彈力道非常大，國台辦於是立刻回應，表示所謂中國相關部門向五月天「施壓」，完全是子虛烏有，希望大家不要上當受騙。
媒體報導指稱有這件事，國台辦否認，真相一時之間陷入羅生門，其中一個能釐清事實的就是五月天，可是截至目前為止，五月天相當低調，沒有做出任何回應和聲明。
其實，沒有回應、就是一種回應，因為不論有無承認這件事情，都會惹怒對岸，承認施壓是得罪中國政府，不承認一個中國則可能引來中國民眾的反彈，這叫五月天如何是好？
此事也證明，受制於中國的市場，中共對台灣藝人大可進行統戰，迫使這些藝人必須染上政治色彩，音樂人顯得既無奈又無力。
2016年1月15日，總統大選投票前一天，韓團TWICE台灣成員周子瑜被迫在攝影機前，恐懼顫抖拍了一支向中國道歉的影片，理由是她和團員在節目上介紹自己來自台灣，並拿了「中華民國國旗」。
周子瑜的事件歷歷在目，五月天又怎能不戒慎恐懼？