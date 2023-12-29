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【2024台灣總統大選民調】民意基金會：賴32.4%勝侯柯 45.1%不滿賴清德處理老家爭議

游盈隆：2024 總統大選已可與2000 及 2004 總統大選並列史上三個最難捉摸、最撲朔迷離的總統選舉。

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By 政治組, 台灣英文新聞
2023/12/29 11:56
總統大選第3場電視政見發表會12月28日登場。左起民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜、民進黨總統候選人賴清德。（圖／中央社）

總統大選第3場電視政見發表會12月28日登場。左起民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜、民進黨總統候選人賴清德。（圖／中央社）

2024 台灣總統立委選舉投票倒數 14 天，台灣民意基金會今（29）日公布最新民調，近 6 成選民仍希望政黨輪替，但在支持度方面，賴蕭配以 32.4% 一馬當先，不過最近吵得沸沸揚揚的賴清德老家問題，確實可能對賴的選情造成傷害。

問：「一般說來，您是否期待這次總統大選帶來新的政黨輪替執政？」結果發現：36.7% 非常期待，22.7% 還算期待，17.5% 不太期待，16.6% 一點也不期待，5.4% 沒意見，1.1% 不知道。換句話說，近 6 成期待這次總統大選帶來新的政黨輪替執政，3 成 4 不期待。

根據游盈隆，期待第 4 次政黨輪替執政的選民具有跨性別、跨世代、跨教育程度、跨省籍族群、跨職業背景、跨行政區域等特質。絕大多數台灣選民期盼終結民進黨 8 年執政或蔡英文路線的心情持續存在，這對賴清德自始自終構成泰山壓頂般極沉重壓。

【2024台灣總統大選民調】民意基金會：賴32.4%勝侯柯 45.1%不滿賴清德處理老家爭議

至於紛擾不休的賴清德老家違建爭議，會否衝擊其選情？問：「副總統賴清德新北市萬里老家，最近傳出違建爭議，風波未平。一般說來，您覺得他處理這項爭議的整體表現好不好？」

結果發現：12.3% 非常好，18.5% 還算好，19% 不太好，26.1% 一點也不好，12.7% 沒意見，11.3% 不知道、其他。換句話說，3 成 1 覺得賴清德處理萬里老家違建爭議的表現基本上好，4 成 5 覺得不好，2 成 4 沒意見、不知道。

游盈隆指出，這項發現顯示，賴清德的回應與處理並未獲得多數選民的理解、接受與肯定。此事件持續延燒，對賴清德個人形象和選情都已造成「重傷害」，不只是皮肉傷而已。

【2024台灣總統大選民調】民意基金會：賴32.4%勝侯柯 45.1%不滿賴清德處理老家爭議

那麼，究竟要投給誰？問：「明年總統大選，有三組人選，柯文哲／吳欣盈（柯吳配）、賴清德／蕭美琴（賴蕭配）、侯友宜／趙少康（侯趙配）。如果明天投票，您會投給哪一組？」

結果發現：32.4% 賴蕭配，28.2% 侯趙配24.6% 柯吳配，10.9% 尚未決定，3.8% 其他／不知道。換句話說，3 成 2 支持賴蕭配，2 成 8 支持侯趙配，2 成 5 支持柯吳配，1 成 5 未決定。

游盈隆認為，在倒數 19 天之時，賴蕭配小幅領先，侯趙配急起直追，柯吳配緊跟在後，三足鼎立態勢依舊。2024 總統大選已可與 2000 及 2004 總統大選並列史上三個最難捉摸、最撲朔迷離的總統選舉。

和 11 月相比，賴、柯、侯三人競爭態勢再度出現戲劇性變化。賴蕭上揚 3.2 個百分點回到領先地位，侯趙增 4.6 個百分點飛升第二，柯吳則重挫 7.3 個百分點落居第三，又是一個新局面。

【2024台灣總統大選民調】民意基金會：賴32.4%勝侯柯 45.1%不滿賴清德處理老家爭議

【2024台灣總統大選民調】民意基金會：賴32.4%勝侯柯 45.1%不滿賴清德處理老家爭議

此次調查期間是 12 月 22-24 日 3 天，對象為全國 20 歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽，市話佔 70%，手機佔 30%。有效樣本 1,071 人，市話 751 人，手機 320 人。抽樣誤差在 95% 信心水準下約正負 2.99 個百分點。
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