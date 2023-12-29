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《麥卡倫特展》攜台灣藝術家、永續餐廳跨界對話　永續酒吧台北客座場次出爐

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/29 11:40
《麥卡倫 雪莉印象風味特展》於12月29日起台北華山藝文中心中三館2F展出。（圖／品牌提供）

《麥卡倫 雪莉印象風味特展》於12月29日起台北華山藝文中心中三館2F展出。（圖／品牌提供）

《麥卡倫 雪莉印象風味特展》攜手台灣藝術家與永續餐廳跨界對話，於今（29）日至2024年1月24日華山1914文化創意產業園區登場，全台4間酒吧於特展期間週末提供限定調酒。

特展邀請連兩年獲米其林綠星殊榮的「小小樹食」及「柴火餐廳 」（nkụ | Taipei）參加，前者提倡改變飲食習慣，提高飲食中的蔬食比例成就「彈性蔬食」，後者將打造餐桌上的零浪費美學。柴火餐廳主廚林立漢與在地小農合作，將蔬菜和有機水果無法食用的部分化為養分，回饋予農場環境友善的堆肥，富饒土壤，循環產出更多優質的蔬菜，亦透過發酵與烘乾手法保存季節性的食材，呈現出一道道永續美饌。

當代攝影詩人Erik Madigan Heck以鏡頭為媒介，透過強烈色彩對比與明暗變化的光影，勾勒出一場麥卡倫與大自然、釀酒工藝交織出和諧而浪漫的視覺饗宴，詮釋麥卡倫雪莉王者豐富細膩的印象風味。

《麥卡倫特展》攜台灣藝術家、永續餐廳跨界對話　永續酒吧台北客座場次出爐
《麥卡倫 雪莉印象風味特展》於特展期間更邀請全台4間永續酒吧，於每週末進行獨一無二的客座調酒。（圖／品牌提供）

「春池玻璃」以透明的永續循環為理念，透過「創舊」綻放傳承半世紀的工藝技術，帶來兩大展區「香韻悠沁」、「時流礫影」，透過手工吹製的120顆沾色玻璃呈現酒香在空氣中優雅舞動之姿，呼應品牌酒款中太妃糖、焦糖、柑橘等風味，將風味的無形之美具體成形；第二展區由光影、聲音、觸覺堆疊的沉浸式體驗，踏著絢麗多彩的玻璃沙礫「亮彩琉璃」，引領觀影者走進麥卡倫精神莊園坐落的蘇格蘭斯佩河畔。

「森林木人」 郭恩愷為全球首位運用「蒸氣彎曲樹」工法，將整棵杉幹蛻變成建築規格的藝術品，展品《Turns • 輪轉》兩棵杉樹年輪層切解構、高溫蒸氣曲木工藝，將杉板年輪順時鐘輪轉，長幼杉木交織、對倚成雙，象徵時光輪轉生生不息，亦如麥卡倫對於最高品質橡木桶的堅持。

客座酒吧場次為12月29日至31日亞洲最佳永續酒吧「Bar Mood Taipei 吧沐」、1月5日至7日「Bar Home」、1月13日及14日「無聲的所在」、1月20日及21日「FReNCHIE FReNCHIE」。

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