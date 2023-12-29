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參訪義美遭過度解讀！趙少康強調：向高志明請益食安、新能源

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/29 10:39
國民黨副總統候選人趙少康27日參觀義美龍潭營業所，義美總經理高志明親自接待。（圖／趙少康臉書）

國民黨副總統候選人趙少康27日參觀義美龍潭營業所，義美總經理高志明親自接待。（圖／趙少康臉書）

國民黨副總統候選人趙少康日前拜訪義美龍潭營業所，義美總經理高志明親自接待，本意只是請益食安議題，但卻無端遭外界過度解讀。為此，趙少康在臉書上發文強調，與高志明總經理已是50年的老朋友了，此次參訪是希望作為未來推動2050淨零碳排等各方面工作的參考。

趙少康在立委呂玉玲、前國民黨立委林郁方等人陪同下於27日參訪義美食品龍潭營業所，趙少康接受聯訪時表示，他跟高志明是台大農工系學長、學弟，高是大一屆的學長，兩人還一起修過同樣科目，已是認識50年的老朋友了。

趙少康事後在臉書上談到，這趟參觀了義美「非化學溶劑萃取」榨油製程、真空冷凍乾燥系統等設備，見識義美致力於環保和食安的各種努力，深感佩服。義美自己精心培養的工程人才，也研發出許多本土難得的設備。

他還說：「義美食品的高品質深受國人信賴，義美小泡芙是許多人的童年回憶，至今我偶爾會收到高總寄來、義美替邦交國特製的限定版小泡芙，辦公室同仁都非常喜歡。27日又看了義美生產果乾的設備跟製程，用昇華原理，將水果熟成為果乾，全程不添加香料、色素、防腐劑和甜味劑，保留水果天然的香甜，讓人吃了無負擔。」

參訪義美遭過度解讀！趙少康強調：向高志明請益食安、新能源趙少康參觀義美生產果乾的設備跟製程，用昇華原理，將水果熟成為果乾，全程不添加香料、色素、防腐劑和甜味劑。（圖／趙少康臉書）

由於此次參訪時機適逢選舉期間，遭到外界過度解讀，趙少康強調，「雖然部分媒體將此行解讀為『拔樁』，但我其實是到義美請益食品安全、新能源以及環境保護，希望作為未來推動2050淨零碳排等各方面工作的參考。」

趙少康說，「企業永續經營不易，要友善環境又要兼顧獲利，更需要靠理念堅持。高總跟我都關注環保，過去我們常說『只有一個地球』，面對氣候暖化、極端氣候，必須對環境投入更多關注，義美和高總的經驗，是台灣非常珍貴的資產。」

義美向來重視生態環保議題，長久以來贊助各種環保活動，並以實際行動響應，趙少康時任環保署長時，義美在高志明帶領下率先響應許多環保政策，這些年來，義美也在消費者和國際間界建立了良好的環保形象，也是國外代表處和訪團來台必訪處之一。

上週立陶宛貿易代表處代表盧思融（Paulius Lukauskas）也曾率團參觀義美斥資逾新台幣30億元建造的「生機‧生醫中心」大樓，以及龍潭營業所內具節能減碳概念的大型「離峰儲冰系統」、「傳統·壓榨萃取食用油品生產線」，以及製造凍乾的「真空·冷凍乾燥系統」，盧思融除了提出許多問題交流外，針對高品質的產品和先進設備更是盛讚不已。
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