韓流來襲！台灣王品集團新品牌主打厚切豬五花三吃　首店插旗西門享全程代烤服務

王品集團旗下首間韓式烤肉品牌「金咕韓式原塊烤肉」主打國產豬五花三吃及全程代烤服務，為集團2023年第3個新品牌，自即日起插旗西門。

「金咕」發音類似韓文「친구 朋友」，「金咕韓式原塊烤肉」首店進駐台北西門町鬧區，位在知名滷味「老天祿」旁的二、三樓，客席區約50坪，95個座位，保留韓式烤肉道地餐點、口味和吃法，原塊厚切的「國產豬五花三吃」為主打菜色。

品牌推薦三大吃法，第一吃「黃金鑄鐵燒」，採用韓國進口鑄鐵壓肉板，將厚實的豬五花肉逼出多餘油脂，使肉質擁有金黃色外衣和酥脆口感，也是唯一使用韓國鑄鐵壓肉板的韓式烤肉餐廳。第二吃「罪惡濃起司」，以莫札瑞拉起司包覆豬五花，感受肉汁與奶香在口中迸發的超罪惡組合。第三吃「爆炒醬羅勒」，將羅勒與秘製韓醬爆炒豬五花，香氣撲鼻最具特色。

王品集團休閒餐飲事業群總經理吳憲政表示，2022年台灣燒肉市場消費規模逾100億，日式燒肉約佔73%，韓式燒肉佔27%。隨著韓劇流行，韓式料理在台灣逐年成長，越來越受台灣消費者歡迎，而且到目前為止，韓式燒肉缺少連鎖規模和指標性品牌，顯示仍有發展空間。

開幕期間品牌祭出優惠，自即日起加入LINE官方帳號可獲優惠券，2024年1月1日前使用享「3人同行75折，4人同行7折」；2月底前加入LINE官方帳號後向店員出示畫面，再送「巧克力草莓雪糕」，現場娃娃機和扭蛋機可抽多款品牌周邊和贈菜券。