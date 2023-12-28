軍方整肅打貪持續？ 3名中國軍工高層遭剝奪政協委員資格

中國軍事清算未歇，再傳三名國營軍工企業高層遭拔除全國政協委員資格，而習近平的清洗，恐怕還會一路洗至明年。

根據官媒央視新聞，28 日召開的第 14 屆全國政協第 12 次主席會議，通過將三人撤銷政協委員資格。這三人分別是：中國兵器工業集團董事長劉石泉、中國航天科技集團董事長吳燕生、中國航天科工集團副總經理王長青。

金融時報指出，這是今年以來習近平軍事肅清的一環，先前落馬的有國防部長李尚福、火箭軍（掌管核武與常規飛彈）司令李玉超、副司令劉光斌、政委徐忠波等人，疑與貪污或洩密有關。這還不包括另一名被捲入洩密、私生子疑雲的外交部長秦剛。

中國官方並未說明剝奪劉、吳、王三人資格的事由，但根據過往案例，遭公開宣布解職的官員，往往接下來面對的就是貪腐相關調查與羈押。專家將這波人事異動解讀為習近平鞏固軍權的又一項舉措。

根據長期研究中國政治圈的顧問公司 Cercius Group，在這波整肅中，至少有 70 名軍工高層不是被解職就是被消失，或二者，且行動可能一路延燒至 2024 年，著重在軍事供應鏈。

Cercius Group 執行長 Alex Payette 表示，國營軍工企業貪污一事，可不只是收回扣那麼簡單，影響的可是人民解放軍的武器品質。況且，習近平在黨內拔擢人馬時，也常看上軍工背景人士，這是他多年來以軍民融合（military-civil fusion）推動軍事現代化的手段，因此，確保手下「乾淨」，實乃必須。