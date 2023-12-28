模擬北韓對鄰近的首爾發動突襲　南韓逾千名軍警進行反恐演習

南韓1000多名軍人、警察及緊急應變人員，在昨（27）日參與了一場罕見的反恐演習，模擬北韓對首爾發動攻擊，以消除人們對首爾處於平壤武器及祕密攻擊範圍內的擔憂。

路透社報導，此次演習是在北韓試射洲際彈道飛彈，以及成功發射首顆軍事間諜衛星後，在局勢緊張加劇的背景下進行的。

首爾市長吳世勳表示，以色列擁有世界級的先進防禦系統，但在哈瑪斯以傳統火炮和原始方式的突襲下，仍然束手無策，對南韓來說上了很大的一課。

吳世勳也說道，哈瑪斯在10月7日入侵以色列時，造成1200多人死亡，代表著若敵人成功發動突擊，卓越的軍事能力也無法代表什麼。

昨日的演習模擬對一個主要供水設施、電話網路基地台、地下通訊以及電力電纜通道的攻擊。

吳世勳說，首爾至北韓的軍事邊界僅距離38公里，因此特別容易隨時遭遇襲擊。

首爾為南韓政府、企業及金融中心的聚集地，共有940萬居民，每天還有140萬人會到首爾工作及上學。

吳世勳對北韓採取強硬立場，他認為南韓必須擁有自己的核武器，是消除平壤威脅的唯一途徑。

然而，南韓總統尹錫悅已排除擁有核武器的可能性，並將加強與美國的軍事聯盟，以及恢復與日本的安全關係列為首要目標。

同樣在昨天，南韓也向8名與北韓核計畫與飛彈計畫有關的北韓人實施新的制裁。



2023年12月27日，南韓消防員也參與此次防止北韓突襲的反恐演習（圖／路透社KIM HONG-JI）