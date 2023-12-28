南亞五國2024年大選預計無更迭 多數執政黨將繼續執政

台灣大選將於2024年1月13日登場，外交政策雜誌指出，南亞區域未來2024年將有不丹、斯里蘭卡、孟加拉、巴基斯坦以及印度等五國舉行大選，而結果多半將由執政黨持續掌權。

外交政策雜誌指出，以不丹為例，11月的首輪選舉淘汰了執政黨，由其餘兩黨參加1月9日的第二輪投票，其中之一就是曾在2013年至2018年執政過的不丹聯合黨。

斯里蘭卡將於明年9月舉行大選，該國總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）盼2023年的經濟改善有助於他取得勝利，但許多斯里蘭卡人對他與2022年被趕下台的前任總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）間的關係感到不滿。

孟加拉國最大反對黨因擔心選舉舞弊，抵制即將於1月7日登場的選舉。執政的孟加拉國人民聯盟（Awami League）可能達成連續4個任期把持政府。

至於巴基斯坦，當局對反對派的嚴厲鎮壓，包括對巴基斯坦前總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）的監禁，使得「巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派」（Pakistan Muslim League-Nawaz party）處於有利地位，在該國2月8日選舉前取得領先。報導指出，在孟加拉跟巴基斯坦，執政黨的勝出可能會引發新的政治緊張局勢。

在印度，總理莫迪（Narendra Modi）受歡迎以及反對黨勢單力薄又分裂，因此執政黨印度人民黨（Bharatiya Janata Party）有機會在4月第三次贏得大選。