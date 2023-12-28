力挺偏鄉醫院　臺灣土地銀主辦義大醫療63.32億元聯貸案

因應行政院完善偏鄉醫療願景，土地銀行2023年12月27日簽署義大醫療財團法人15年期總金額新臺幣63.32億元聯貸案授信合約，協助義大投資興建「屏東義大醫院」，降低偏鄉居民跨區就醫風險，在各行庫銀行攜手支持下，本案超額認購比率達159%。

土地銀行指出，義大醫療財團法人15年期63.32億元聯貸案資金用途為支應「屏東義大醫院」投資興建計畫所需之購地、興建醫療院所及購置機器設備等相關成本，本案由土地銀行擔任統籌主辦銀行，彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、華南銀行、中國輸出入銀行、第一銀行、合作金庫、臺灣銀行及陽信銀行等行庫共同參與，且認購比率高達159%，顯見各行庫積極響應偏鄉醫療設施發展。

行政院自108年核定「優化偏鄉醫療精進計畫」並搭配醫療資訊化及鬆綁醫療法規等，屏東縣政府身為重點對象亦力求解決偏鄉跨區就醫困境。屏東縣縣內醫療設施僅地區與區域醫院，在急(重)症、婦產醫療時往往要跨區就醫，進而導致醫療風險提高，以產婦為例，屏東縣有超過30%產婦必須跨區生產，當地醫療需求極為迫切。

為縮短就醫時間並滿足醫療需求，屏東縣政府近年推動開發「屏東縣健康產業園區」，招商引進義大醫療財團法人，未來除了依本聯貸案宗旨建置屏東義大醫院，並朝區域級以上教學醫院邁進，該園區另規劃設置產後護理之家及宿舍大樓，估計可縮短至少30分鐘救護車程，減緩跨區就醫困境。

義大醫療財團法人成立迄今逾20年，目前主要營運醫院包括義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院及提供護理照顧的義大居家護理所、義大護理之家、義大產後護理之家、義大貝思諾產後護理之家等，其建院理念是給社會大眾最好的五星級設施服務，期望成為社區醫療的靠山及提升南臺灣的醫療水準，體現社會責任。在義大的經營理念下，土地銀行與聯貸案銀行團亦看好其穩健扎實的營運策略，最後給予超額認購之支持。

土地銀行指出，考量國家政策與提升偏鄉醫療發展之宗旨，土地銀行本次從不動產專業跨足到醫療領域，積極爭取統籌主辦義大醫療財團法人聯貸案，期盼有效引導資金投入偏鄉醫療設施，協助我國發展因地制宜的照護網絡，讓偏鄉居民健康沒距離。

「土地銀行統籌主辦義大醫療財團法人新臺幣63.32億元聯貸案。由土地銀行董事長謝娟娟女士(右)代表授信銀行團與義联集團創辦人暨義大醫療董事長林義守先生(左)共同完成聯貸合約簽署。」(圖/臺灣土地銀行)