新北好茶閃耀國際 6茶農橫掃國際四大獎項

新北市農業局輔導三峽區及坪林區茶農以特色茶品獲比 利時「頂級美味大獎」、法國「世界茶葉大賽」、英國「 美食風味獎」及荷蘭「靛藍設計」四大獎項殊榮，今(27)日於市 政會議獻獎，新北市副市長劉和然肯定茶農在國際獎項獲得佳績， 為新北茶產業努力，讓臺灣獨特風味特色茶再度獲世界肯定。

比利時「頂級美味大獎」有味覺米其林權威之稱， 由國際風味暨品質評鑑所(International Taste & Quality Institute, ITQI)辦理，而法國「世界茶葉大賽」為法國農產品加值協會( Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles,AVPA)辦理，坪林區白俊育所產包種茶為 全國第一個連續7年獲「頂級美味大獎」三星及鑽石獎茶品， 白俊育表示，透過比賽瞭解到外國評審茶品風味偏好滋味醇厚， 而包種茶注重香氣及茶湯水質，在製茶時透過室內恆溫控制20- 22度、濕度維持60%，在炒鍋時注意菁味去除， 產生野薑花香氣時即停止炒菁， 因此做出符合外國人口味的香氣好茶， 在包裝上也搭配中英文對照對外行銷。 國外主廚推薦食用香煎鮭魚或鱈魚時，可搭配飲用包種茶， 增加魚肉香及茶香外，還可以去油解膩。在7年中每次評鑑獲獎也是 對白俊育自身製茶的檢驗與提升，除了頂級美味大獎外，也連續3年 獲「世界茶葉大賽」銀獎與銅獎肯定，展現茶葉品質已達國際水準， 持續將包種茶獨特白色花香傳遞世界。另外，三峽區周育成所產蜜香 紅茶為全國第一個蟬聯5年獲比利時「頂級美味大獎」 評鑑三星獎茶品，也獲「世界茶葉大賽」金獎、謐淨白茶獲優質獎， 兩種茶品均連續2年獲獎肯定； 三峽區陳宣和所產碧螺春及蜜香紅茶獲「頂級美味大獎」 二星及三星；三峽區周子耀所產大紅袍特殊茶為全國第一個獲「 世界茶葉大賽」金獎茶品。

英國「美食風味獎」相當於美食界奧斯卡獎，由英國美食協會評審 團公認精美食品、飲料可獲得「Great Taste Awards標誌」，「美食風味獎」今年度三星獎臺灣佔3家獲獎 ，其中1家為坪林區青心茗坊謝佳妤，所產包種茶為全國第一個連續 2年獲三星獎茶品，只有前2%的參賽作品能夠獲得， 評審讚譽茶品明亮清澈、呈金黃色、精緻而甜美迷人、 如同春天的花園，口感溫和持久。另一項為荷蘭「靛藍設計獎」由4 8位頂尖創意人士所組成的國際評審團，根據平面設計、數字設計、 移動設計、社會變革設計、品牌推廣等五大領域進行評選，三峽區谷 芳茶園所產谷芳友善精品茶葉禮盒獲「靛藍設計獎」金獎肯定， 李昌峻表示，禮盒融合東方文化以中國傳統女士風采設計，呼應每種 茶的獨特品味和風味，背景搭配中國山茶、水仙、 牡丹及菊花四大名花， 以水墨畫技法展現茶葉在水中膨脹的美麗瞬間， 讓全世界看見新北特色茶園。

劉和然表示，茶農每年獲國際茶界、 美食界及設計界最高榮譽獎項值得肯定， 製茶環境及茶農手藝造就新北好茶，成功讓特色茶至國際閃耀， 市府與茶農朝國際市場邁進，世界走進新北， 攜手行銷新北好茶特色產品，提升農業產值及市場競爭力。

新北市農業局表示， 新北市茶農所產特色茶品榮獲國際四大獎項肯定， 本市致力營造良好農業生產環境，並吸引青年回流返鄉從事農業， 透過辦理評鑑與製茶技術競賽，新生代的製茶高手輩出， 展現青農活力，致力提供優質且安全的茶品。

今(27)日三峽區及坪林區茶農於市政會議獻獎，新北市副市長劉和然(左4)肯定茶農在國際獎項獲得佳績。（圖／新北市政府農業局）