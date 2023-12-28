凝聚‧再出發 新北市佈老志工升級服務　提供長輩健康促進 以活躍老化在地安老

隨著老年人口成長， 新北市社會局為使長輩獲得更完善照顧服務， 不僅增設社區活動據點， 同時為讓無法或不願出門的長輩獲得妥善照顧， 於112年將佈老志工到宅陪伴服務升級為「健康促進服務」， 並於28日辦理「凝聚‧再出發」經驗分享， 邀請91位投入升級服務的代表， 由副局長許秀能頒發象徵轉型服務的徽章， 感謝佈老志工為長輩活躍老化盡分心力。

許秀能表示，根據衛福部統計， 我國65歲以上高年族群因無法自行活動、臥床或失能等情形， 必需依賴他人照顧生活的時間平均超過8年。 為改善長輩不願或無法出門而逐漸喪失自主能力， 自今年7月起將佈老志工服務內容從原有的陪伴服務升級成「 健康促進服務」， 針對社區有健康促進需求卻又無法參與活動的長輩， 提供到宅健康促進服務，以延緩長輩失能。

許秀能說，新北市老年人口已突破72萬，占全市人口比18％， 再過2年，全台灣老年人口預估會達到20％， 換句話說每5位就有1位是老人。新北市於10年前以「存老本、 顧未來」為核心價值所成立的佈老時間銀行， 感謝所有佈老志工的投入，無論是到獨居長輩家中、 公共托老中心或全齡公園，都有佈老志工服務的足跡。 在升級服務中，規劃有健康促進培訓課程， 讓佈老志工在服務時亦能同步自我增能。

社會工作科長劉文湘表示， 自今年7月起投入升級服務的佈老志工有394位， 截至11月底有188位提供118位長輩服務， 累積服務時數達6,399小時， 未來希望有更多的佈老志工投入服務，協助長輩健康老化、 在地安老。