三軍總醫院「菠菜」農藥超標 11倍 明德素食「白蘿蔔」、全聯「青蔥」也上榜

台北市衛生局今（28）日公布最新11月生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，48件蔬果產品中有11件產品不符規定，包含三軍總醫院營養部抽驗到的「菠菜」、明德素食園的「白蘿蔔」和全聯朱崙分公司的「青蔥」等，台北市衛生局表示，除了下架違規產品外，也將針對源頭業者開罰。

為維護民眾食用生鮮蔬果之安全，北市政府衛生局定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥。結果發現有2件「青蔥」、「白蘿蔔」；1件「香菜」、「菠菜」、「芥藍」、「大陸妹」、「格藍芽」、「辣椒」、「木瓜」各檢出1-4項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定(除木瓜、大陸妹、格藍芽外，均為高風險產品)。

不合格名單包含：內湖區老李港式扒飯的「蔥」驗出殺菌劑氟派瑞 0.04ppm(標準：不得檢出)；北投區世界城水果店的「木瓜」驗出殺蟲劑納乃得0.01 ppm（標準：不得檢出）；內湖區明德素食園抽驗到的「白蘿蔔」檢出殺蟎劑畢達本0.01 ppm（標準：不得檢出）；內湖區三軍總醫院營養部的「菠菜」檢出殺蟲劑因得克0.11 ppm（標準：0.01ppm以下）；中山區全聯實業股份有限公司朱崙分公司的「青蔥」檢出殺蟲劑芬普尼代謝物0.002 ppm（標準：0.001 ppm以下）等11項。

北市衛生局表示，針對不符規定產品，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦。殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，依法可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。若無法交代來源，則依法可處分販售業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。