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茶花來了《又見茶花》台北1/5開展

By 生活組, 台灣英文新聞
2023/12/28 16:40
台北茶花（圖／公園處）

台北茶花（圖／公園處）

台北茶花展是台北春天的第一個花展，今年的台北茶花展《又見茶花》於 1 月 5 日隆重開展，為期 10 天至 1 月 14 日，帶領遊客進入一場新舊茶花品種交織的視覺盛宴。

公園處表示，茶花作為山茶屬植物的代表，自古以來因其觀賞價值備受矚目，而今年更見傳統與創新相融合，呈現出茶花多元的風采。公園處處長藍舒凢表示，茶花如人，代有新品出，新舊故事在茶花的花瓣上緩緩展開。

除了傳統品種的茶花盆景外，特別與台灣茶花育種學會合作，展出茶花新育成品種。為了讓這些新舊品種能同時開放，花卉試驗中心今年特別首次嘗試採用催花技術，讓 30 個品種的茶花能齊聚一堂。

花卉試驗中心指出，每年的茶花展都致力於提供民眾更豐富的活動選擇，今年有 46 家周邊特約店家參與，民眾只要持官網特約店家頁面，即可享有專屬優惠。

展覽活動期間每週例假日將辦理 3 張未開獎發票兌換茶花苗活動，兌換活動的發票將捐贈給公益團體，使活動不僅提供了花卉賞析的樂趣，更融入公益元素，另外也邀請專業人士舉辦茶花講堂，讓民眾深入了解茶花的世界。平日還有不定時的新年紅包拓印體驗活動，陪伴民眾迎接新春，過好年。

由於花卉試驗中心附近停車位較少，呼籲遊客多多搭乘大眾運輸工具，如公車 260、303、紅5、681、皇家客運 1717 金山線。開車者可停入文化大學體育館地下停車場或附近合作商家的停車場。

地點：台北市花卉試驗中心（臺北市士林區仰德大道 4 段 175 巷 32 號）

更多資訊可洽：花IN臺北官網陽明山花季FB

茶花來了《又見茶花》台北1/5開展

茶花來了《又見茶花》台北1/5開展

茶花來了《又見茶花》台北1/5開展
台北茶花（圖／公園處）
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花卉試驗中心

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