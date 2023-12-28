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中選會：轉載發布不實不詳民調最高罰200萬 明年1/3起禁發民調

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/28 16:34
中選會今（28）日公布選前１０日開始禁發民調（圖／中選會）

中選會今（28）日公布選前１０日開始禁發民調（圖／中選會）

大選在即介選事件頻傳，中選會今（28）日透過新聞稿指出，檢警調機關近日已就接受境外勢力指示製造假民調之新聞報導案件偵查中，呼籲民眾勿任意轉傳不符兩選罷法規定之民調，以免受罰；中選會也提醒，投票日1月13日前10天起禁止發布任何選舉民調，違者最高將處新臺幣200萬元以下罰鍰。

民調資訊不詳不實 違反選罷法

中選會今日表示，接獲多起違反兩選罷法之發布民調檢舉案件，因未載明抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等資訊，涉及違反「正副總統選舉罷免法」第52條及「公職人員選舉罷免法」第53條之規定，該會均依法進行查處。

發佈或轉傳假民調、轉載資訊不詳 最重罰200萬

中選會詳細說明，違反兩選罷法規定發布民調者，將處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰；若為政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰新臺幣20萬元以上200萬元以下罰鍰。

中選會還提及，網路民調或各式民調資訊均應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等資訊。民眾如任意轉傳未載明上開資訊之民調，也會違反兩選罷法之規定

2024年1月3日零時起禁發布民調

中選會也提醒，明（2024）年1月3日零時起至投票時間截止前，不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述任何有關候選人或選舉的民意調查資料，違反者，將處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰；若為政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人違反者，則加重處罰新臺幣20萬元以上200萬元以下罰鍰。
2024總統大選
民調
中選會

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