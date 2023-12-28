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台灣112學年52個碩博班註冊率掛零　台大、中央大學: 部分系所考生成績未達標

學士班新生註冊率掛零的校系以私立技專居多，52個註冊率掛零的碩博班，不乏台大、清大、政大等國立大學。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/28 16:51
圖為台大校門口 (台灣英文新聞 宇妍 攝於2023年3月)

圖為台大校門口 (台灣英文新聞 宇妍 攝於2023年3月)

112學年大專新生註冊率今天(28日) 公布，博士班有35班註冊率掛零，其中包含台大5個博士班。台大校方表示，部分學系堅持學術標準，由於考生成績未達入學門檻，故有缺額。

教育部今公布112學年大專新生註冊率，根據「大專校院校務資訊公開平台」資料顯示，各學制合計有112班的新生註冊率掛零，其中包含52個碩博班。

學士班新生註冊率掛零的校系以私立技專居多，另有52個碩博班註冊率掛零，包括台灣大學、清華大學、陽明交通大學、政治大學、成功大學等校；碩士班有17班掛零，8班為日間部，5班為在職專班；博士班有35班註冊率掛零，以中央大學7個博士班、台灣大學5個博士班較多。

中央大學有7個博士班註冊率掛零，包括經濟系、人力資源管理研究所、應用地質研究所、材料科學與工程研究所工學博士班、能源工程研究所、機械工程學系光機電工程博士班、工業管理研究所。

中央社引述中央大學校方回應說，學校今年註冊率為零的博士班，招生名額僅1至3名不等，報名人數多為1名，主要是因為未達錄取標準，以致無人註冊就讀，或是因相關領域的碩士生出路及薪資待遇較優，以致報考博士班需求較低，學校將透過校內機制持續檢討調整。

台灣大學則有戲劇系、地理環境資源系、海洋研究所、植物病理與微生物系、微生物學研究所等5個博士班註冊率掛零。

報導引述台灣大學校方回應，地理環境資源系、海洋研究所、植物病理與微生物系由於無人報考，因此註冊率為零；戲劇系、微生物學研究所博士班分別有7人、3人報考，但基於堅持學術標準，考生成績未達研究所入學門檻，因此有缺額產生。
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