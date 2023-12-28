總統大選日逼近 你緊張嗎？研究：預期選情壓力倍增 恐出現壓力症候群

2024總統、立委選舉進入倒數白熱化階段，候選人把握緊要關頭進行造勢活動，各家媒體、專家評論不斷評論選情局勢，不少民眾的情緒亦隨之起伏。根據研究指出，預測與政治選舉相關的壓力，就會對身體健康產生不良的影響，壓力越高，身體健康狀況越差。該研究2023年3月發布於《心理報告(Psychological Reports)》期刊。

該研究由北卡羅來納州立大學心理學教授進行，以140名18至86歲的美國成人為研究對象，於2018年美國中期選舉(11月6日)前22天、當天及後7天，請受訪者每天線上填寫問卷。問卷的題型包含：預期每日與選舉相關的壓力(24小時內是否會經歷與選舉有關的壓力)、預期應對及每日身體健康的自我報告。

結果發現，參與者在預期壓力較高的日子裡，身體健康狀況更差；也就是說，僅僅預期可能出現的情況就可以讓他們感覺更糟；但如果處在預期壓力下，能夠事先積極參與問題分析，並進行批判性思考，那麼身體狀況就沒有變差。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會常務理事胡延薇表示，從選舉引發的熱烈討論度或各式的選情結果分析等，可看出大眾相當重視選舉，如此便容易引發中長期的壓力事件及對生理的影響，出現壓力症候群、過度焦慮、沮喪難過，容易激動、憤怒、注意力不集中、自我防衛提高，嚴重則會出現情緒衝動控制困難而引發攻擊的行為。生理上也會因打亂規律的作息，引發免疫力降低、容易生病、睡眠品質不佳、暴食或毫無食慾等。

因此在這波選情倒數的熱潮中，讓自己處在身心平衡的狀態是重要的課題。胡延薇說，批判性思考是一種認知過程，它幫助個體培養認知彈性，能有效處理訊息，提高決策時的質量及多樣化的解決方案，同時也是對自己觀念和信仰的反思，增強心理韌性。

胡延薇提醒，人對於未知的事件通常易感到焦慮，希望能有足夠的控制及安全感，如可提前進行批判性思考，準備如何因應，就有足夠的安全感，增加對未來事件的掌握感，有助於身心健康的維持。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，心中有期待，相對的會帶來興奮與不安，選舉後，因自己支持的候選人或落選或當選，會有得勝的高興、輸的失落感，從上述研究得知，「問題分析」可協助降低事件影響的壓力引來的健康影響或風險，幫助人們設法避免發生他們預期的爭論或設法讓爭論不那麼激烈。

也就是說，隨著大選不斷逼近，可先假設落選會是什麼樣的情況：「會因此失去全世界？還是四年後可以捲土重來」？再者檢視是否有維持原本的生活作息，例如盯著看電視的時間比以前長很多、很常忘記吃飯、睡不著覺、易怒、抱怨不斷等。另外，同一家人如支持不同政黨候選人，當有些爭論不愉快時，可先離開現場，讓衝突或產生焦慮的感覺下降。

葉雅馨說，身旁的家人朋友若過於投入選舉，導致情緒受到強烈影響的話，可以善用「問題分析」的模式提醒對方，「選後結果不如預期一切就完蛋了嗎？會是什麼情況？要和朋友就此絕斷、移民？還是繼續過日子？」

葉雅馨提醒，避免過長時間觀看政論或批判性的節目，改為追劇或看一些運動頻道，讓情緒不被選情所左右，影響身心健康。