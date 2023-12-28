多交友、少樹敵 左擁中國右抱美國 越南力拼「竹子外交」

「千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。」清代詩人鄭燮的詠竹詩，越共中央總書記阮富仲發揮得淋漓盡致。 2021 年起，越南致力開展「竹子外交」，與各國加大合作、升級關係，迄今成果斐然。

路透社指出，越南這一年來活躍於外交場，與東南亞、印度、南韓、俄國，乃至於曾經的仇敵──區域兩大強權中國與美國，都簽立了合作協議，無論區域情勢如何變，任你風如何吹，越南望能如那竹子一般，以彈性與韌性，挺過一次次風雨。

竹子外交之內涵

作為區域的製造業大國，越南在全球供應鏈的戰略重要性日高。為了強化此一地位，領導人阮富仲 2021 年訂下了對外關係基調──如竹，有著強健的根莖，堅韌不失柔軟的竹稈。少樹敵，多交友。

中國

中國領導人習近平 12 月訪問越南，建立了「共享未來」關係，共簽署了 36 項文件，涵蓋基礎建設、貿易、安全、數位經濟，並發表聯合聲明，昭示廣泛合作的熱望。

中國是越南最大貿易夥伴，但此二共產國家，多年來卻因南海主權爭議而齟齬不斷，最近一次就在 5 月。近來北京當局與菲律賓吵得兇，心思多擺在菲國，中越緊張才見緩解。

美國

美國總統拜登（Joe Biden）9 月赴河內訪問，兩國升格為全面戰略夥伴關係，在半導體、關鍵礦產資源等方面確立了緊密合作。美國是越南大宗商品出口目的地，而美國亟欲與越南交好，則是為確保供應鏈不斷鏈、在南海能壓壓中國銳氣的戰略考量。

日本

越南國家主席、第 2 號人物武文賞 11 月赴東京訪問，兩國關係趨密，擘劃安全與經濟合作願景。日本企業如佳能（Canon）、本田（Honda）、Panasonic、普利司通（Bridgestone），都是投資越南甚鉅的外資企業。

南韓

越南前國家主席阮春福 2022 年 12 月赴首爾訪問，兩國升級為全面戰略夥伴關係，聚焦貿易、投資、國防與安全合作。今年 6 月，南韓總統尹錫悅訪越，雙方再簽涉及安全、關鍵礦產等領域的 17 項協議。

南韓是越南最大外資來源，在當地設手機組裝廠的三星（Samsung），更是越南最大外企。

梵蒂岡

1975 年越戰結束後，越共掌權，與梵蒂岡關係破裂，直到武文賞今年 7 月訪問教廷，關於派任一事才有所突破，梵蒂岡同意在越南設常駐代表，12 月正式任命。越南約有 700 萬天主教徒。

貿易樞紐

越南是東協（ASEAN）的一員，與歐盟、英國、智利、南韓、以色列等國簽下了自由貿易協定。越南也是多個貿易體的成員，如跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）、區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）。

竹子外交下一個伸往何方

2024 年，越南料將與澳洲推動升格為全面戰略夥伴關係。前殖民母國法國的總統馬克宏（Emmanuel Macron）也可望訪越，促進雙方安全合作、基礎建設發展。