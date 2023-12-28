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侯友宜競辦重申：民進黨追殺合法凱旋苑是「綠色恐怖」

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/28 15:13
凱旋苑爭議延燒，國民黨總統候選人侯友宜（右3）12月27日在嘉義市接受媒體聯訪指出，並沒有擁有凱旋苑的財產，要感謝妻子做出改為青年房舍出租...

凱旋苑爭議延燒，國民黨總統候選人侯友宜（右3）12月27日在嘉義市接受媒體聯訪指出，並沒有擁有凱旋苑的財產，要感謝妻子做出改為青年房舍出租...

針對民進黨猛攻凱旋苑議題，國民黨總統候選人侯友宜競辦重申，相關資產由侯友宜配偶所有，民進黨是為了拯救總統候選人賴清德違法的「賴皮寮」、「台南毒爐渣」爭議，不檢討自己違法問題，卻無情追殺合法事情，民進黨根本是「綠色恐怖」。

國民黨今天(28日) 召開記者會，國民黨2024競選發言人凌濤說，若用民進黨標準，蔡總統家族租給海霸王的租地，是否應該捐出來做青年住宅或社會住宅。請教民進黨，是否應要求蔡總統將海霸王土地、租金收入捐出來做公益或做社會住宅。

中央社引述凌濤強調，凱旋苑是合法住宅，還不是侯友宜自己的，而是侯友宜太太自家族繼承的資產，反觀賴清德違建宅是自己資產，後來過繼給兒子，這種雙標，如果民進黨過得去，台灣就沒有法治可言。

侯辦發言人江怡臻則說，賴清德萬里違建，在政見發表會之前，賴清德都是用哽咽哭泣帶過，至於未來的處理，賴清德話說得很漂亮，確保礦區居住權後，公益信託做生活紀念館。哪一個比較合理，大家看得很清楚，凱旋苑就是一切合法，賴清德的萬里違建就是違法。

此外，侯友宜競選辦公室發言人王敏旭透過新聞稿表示，競辦昨(27日) 記者會已清楚說明，相關資產由侯太太所有，且根據「民法」第1017條規定，婚前婚後財產都是各自所有，但民進黨以父權或夫權思想，認為財產是丈夫所有，完全曲解法律、混淆視聽，民進黨更是大男人主義，難怪被外界稱為桃花黨，每當外遇就要太太陪同道歉。

王敏旭指出，凱旋苑目前有50幾間空屋將優先作為「青年房舍」，提供中低收入戶清寒青年、學生房租補助，如果現有承租者符合條件也可適用。凱旋苑與廠商租約至2026年6月，未來租約到期會以包租代管方式，將整棟大樓改為青年房舍出租，或改為社會住宅。

王敏旭說，民進黨選舉沒有提出政策與理想，且賴清德不面對自己「萬里賴皮寮」、「台南毒爐渣」爭議，任由發言人「不具專業、含血噴人」，質疑難道民進黨可以每隔幾年就重新抹黑已說明清楚的事嗎，難道抹黑、抹紅、綠色恐怖就是民進黨的民主價值嗎?
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