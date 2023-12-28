失眠卻畏懼就醫？靠酒精助眠？醫：恐惡性循環 失眠情況更嚴重

「失眠」是現代人最普遍的文明病之一，雖然不會有立即的健康危害，但長期失眠會增加心血管疾病、身體慢性發炎、記憶力和注意力減退等風險，有些人對就醫有所顧慮，會借助酒精來助眠，但身心科醫師提醒，酒精的助眠效果非常短暫，長期喝酒助眠，恐惡性循環為嚴重的失眠。

沈太太69歲是退休2年的公務人員，自認為還算懂得安排退休生活，只是近半年愈來愈不好睡，有時甚至整晚都睡不著，但嚐試各種營養品和偏方，仍很難入睡，整個人消瘦一圈外，也沒意願出門與朋友社交。

許多人因為對就醫有所顧慮，害怕被貼上「看精神科」的標籤，或是擔心依賴安眠藥，而選擇忍受失眠的煎熬，然而，這其實是對精神醫療的誤解。

當你向醫師求助時，他們的首要任務是進行「評估與討論」，醫師會仔細分析你的失眠狀況，找出可能的原因，並根據你的情況提出改善建議，這些可能包括生活習慣的調整、非藥物治療方法，或在某些情況下的藥物治療。

有時候，這些看似簡單的「睡不好」症狀，其背後可能甚至隱藏著更需關注的健康問題，如睡眠呼吸中止、胃食道逆流、憂鬱症、酒精成癮、甲狀腺亢進或自律神經失調等。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區精神科主治醫師范瓊月提醒，國內有高達五分之一的人口正與失眠抗爭，偶爾的失眠可能只是生活壓力大或變動較多的暫時反應，這時身體自有其調適機制，不必太過擔心，但若是長期與失眠為伍，那可就不是小事了。

范瓊月說，長期失眠會增加心血管疾病、身體慢性發炎、情緒低落、耐性喪失、記憶力和注意力減退的風險，甚至影響工作表現和家庭生活，嚴重影響生活品質。所以，當「不好睡」困擾你超過一個月且影響你白天的狀態時，應尋求專業人士的幫助，早日找出睡不著的根源。

另一個案例是一名46歲職業婦女工作和家庭兩頭燒，壓力大到頻頻失眠，喝紅酒助眠，越喝越多，睡前要喝下一整瓶才能入睡，凌晨醒來卻又睡不著。

對此，健康醫療網引述澄清醫院中港分院身心門診醫師林靖容說法，酒精是中樞神經抑制劑，飲酒確實可以縮短入睡時間，讓人誤以為喝酒可以幫助睡眠，但實際上，酒精的助眠效果非常短暫，在後半夜反而會增加淺層睡眠和清醒的頻率，醒來又失眠，長期喝酒助眠，恐惡性循環為嚴重的失眠。

林靖容說，經身心診談後，診斷該婦女因長期失眠及壓力，已出現憂鬱和焦慮症狀，醫師要求該婦女不能再喝酒助眠，改為適當劑量藥物調整情緒及睡眠，並叮嚀要按時回診，依據她的狀況調整藥物及安排心理治療，從生理和心理緩解她的酒精依賴，三個月後，該婦女不但戒除酒精，白天的情緒和專注力也有所改善。

林靖容強調，酒精飲料早已被國際癌症研究機構列為有致癌風險之虞，世界衛生組織亦指出任何程度的飲酒對健康都是不安全的。除了影響肝臟、心臟、腸胃、腦等器官，罹患癌症的機率也會大大增加，也可能會出現憂鬱、妄想、幻覺、認知功能退化等精神疾病。

林靖容提醒，失眠的原因很多，包括偶發性失眠、精神壓力、身體疾病、服用藥物等，喝酒無法解決失眠問題，應及早求醫，找出睡眠障礙源頭，才能解決失眠困擾。