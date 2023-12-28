黃國昌赴監察院檢舉賴清德老家爭議　遭台灣基進成員丟太陽花抗議

民眾黨不分區立委被提名人黃國昌今天(28日) 號召群眾赴監察院抗議，痛批民進黨總統候選人賴清德從未依法申報萬里老家，從政後也未交付信託，但監察院始終沒看見，他要遞交檢舉狀，要求監察院別再包庇。

黃國昌今上午號召公義捍衛行動志工，在監察院大門舉行「賴清德明顯違法，監察院別再包庇」記者會，不過記者會過程中，台灣基進不分區立委被提名人史惟筑、楊佩樺突然衝進現場，朝黃國昌丟擲向日葵，並高喊「黃國昌背叛太陽花運動」，史惟筑等人隨即被警方勸離，黃國昌則回應，「請你回去，不要來鬧場」。

中央社引述黃國昌表示，賴清德老家2層樓建物2003年新建後，就原始取得所有權，但因為是違章建築，沒辦法建物保存登記，依照民法不可能進行所有權移轉，因此這棟建物的所有權都是屬於賴清德。

黃國昌指出，賴清德長時間擔任公職，有義務申報具所有權的財產，且依法交付信託，不過賴清德既沒有申報，也沒交付信託，等到謊言被戳破後，就突然拋出公益信託，企圖魚目混珠、欺騙台灣社會。

黃國昌提到，監察院秘書長李俊俋昨(27日) 回應，由於賴清德老家沒有所有權和稅籍資料，沒有申報合乎規範。黃國昌質疑，賴清德日前跟外界說老家都有繳稅，但連稅籍資料都沒有，「到底在繳什麼稅？」

黃國昌強調，監察院的宣導資料提及，沒有登記的建物應填寫門牌號碼，沒有門牌則應填稅籍號碼，但賴清德明明說老家有門牌，黃國昌痛批，監察院全力護航包庇，不顧基本法治原則。

黃國昌也帶領大批群眾在監察院前高喊「陳菊踹共」，並要求監察院派代表接受檢舉函，但記者會過了2小時，監察院仍未派代表出面，最後是由志工團長陳志明進入監察院遞交檢舉函。

黃國昌說明，按照他以前的個性，一定會帶頭衝進去，但他今天不會落入圈套，遞交檢舉函後，若7天仍未獲回應，他們將再回到監察院抗議。

根據中央社，記者會過程中，史惟筑、楊佩樺突然衝進現場，朝黃國昌丟擲向日葵，並高喊「黃國昌背叛太陽花運動」，但隨即遭警方勸離，未進一步發生衝突。台灣基進黨主席王興煥表示，黃國昌當年藉太陽花運動崛起，背負許多獨派以及本土年輕人的期待，如今卻背棄太陽花運動、居住正義和獨派，加入民眾黨之後只有選擇性的正義。

民進黨發言人林楚茵表示，賴清德的財產申報一切都依法辦理，很顯然黃國昌為了幫柯文哲轉移農地違法使用，以及柯文哲妹妹柯美蘭的炒地爭議，還有新竹市長高虹安涉貪的新聞，黃國昌護主心切到語無倫次，難怪不敢接受民進黨不分區立委參選人王義川的辯論邀請。

林楚茵指出，黃國昌對王義川的辯論、柯文哲的農地爭議，以及使用核能等眾多問題，始終避而不答，只是用煽動語言，持續撕裂社會，讓人遺憾，民進黨呼籲黃國昌，好好面對柯文哲的農地違法使用、高虹安、前立委徐永明的貪污，咆哮不能解決問題。