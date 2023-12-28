北韓年末會議進行中　金正恩要求加快完成戰爭準備、加強與俄羅斯合作

北韓領導人金正恩27日參與年末會議，並提出「加快完成戰爭準備」、加強與俄羅斯合作，對抗美國。

北韓朝中社報導稱，在勞動黨第8屆第9次全體會議的第2天、即27日的會議內容中，金正日提出要「進一步擴大、積極活用過去3年間，北韓透過頑強鬥爭所爭取的有利形勢和局面」。

朝中社稱，美國及其追隨者的反共和國對抗策略，使韓半島政治和軍事局勢更加嚴峻，因此金正恩向人民軍、軍需工業部門、核武器部門、民防部部門提出加快完成「戰爭準備」的戰鬥任務。

不過，朝中社並未公開金正恩所提的「戰鬥任務」的具體內容。

金正恩也在演說中說道，要「擴大發展與反帝國主義國家的戰略合作關係，在國際上果斷展開反帝共同行動，共同爭取我們黨的自主原則」，暗指要加強與俄羅斯等「反美國家」的戰略合作。

報導也指出，金正恩將明年訂為「明確實踐5年計畫的關鍵性的一年」。

此外，金正恩指出了化學、電力、機械等基礎工業、建設、輕工業等該加強的重點，明確表示要農業生產穩定化、改善平壤市民生活條件等，並提出擴大發展對外經濟，因此北韓可能在明年加速經濟開放。

北韓年末全體會議於26日開幕，會議將進行4～6天，並會在新年第一天透過北韓媒體報導其軍事、國防、對外政策、經濟、社會等，各領域的政策藍圖。