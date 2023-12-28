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Apple上訴成功 Apple Watch Series 9、Ultra 2 恢復在美銷售

Equiti Capital首席宏觀經濟學家科爾指出，蘋果打這場官司更著重在對未來健康智慧穿戴裝置產品的影響，而非眼前單一血氧監測軟體。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/28 10:44
部分Apple Watch型號因血氧監測功能涉及侵權而禁售，如今蘋果上訴成功，國際貿易委員會銷售禁令將暫停執行。（圖／路透社Eduardo...

部分Apple Watch型號因血氧監測功能涉及侵權而禁售，如今蘋果上訴成功，國際貿易委員會銷售禁令將暫停執行。（圖／路透社Eduardo...

蘋果智慧型手錶Apple Watch因遭控血氧監測功能侵權，26日起部分型號在美國停售。如今傳出美國聯邦巡迴區上訴法院27日暫停執行國際貿易委員會禁令，Apple Watch Series 9、Ultra 2 得以恢復銷售。

2020年的 Apple Watch Series 6 開始，蘋果加入血氧監測的功能。醫療監測技術公司Masimo控告蘋果雇用其員工，竊取以光感技術監測血氧的專利，並將之運用於Apple Watch。美國拜登政府拒絕撤銷國際貿易委員會（ITC）所提禁令，自本月26日起侵權型號禁止於該國進口及販售。

相關閱讀：Apple Watch侵權裁定26日生效 美國暫停銷售Series 9 、Ultra 2

路透社報導，蘋果向美國聯邦巡迴區上訴法院提出緊急請求，要求停止執行國際貿易委員會的禁令，該委員會10月裁定蘋果公司侵犯了Masimo的專利權。

報導引述分析師指出，最終判決可能使得兩家公司兩敗俱傷，損失數百萬美元，並可能迫使蘋果達成和解，或採取某種技術作為變通之法。但分析師表示，比起訴訟引發的負面影響，蘋果可能受到的任何經濟損失都相形見絀。

聯邦巡迴區上訴法院作出判決後，Masimo股價下跌4%，蘋果股價則基本持平。

Equiti Capital首席宏觀經濟學家科爾（Stuart Cole）認為，蘋果可以輕易地開發出自己的血氧監測軟體，這只是時間的問題，開發成本對蘋果這樣財大氣粗的公司來說不值擔憂。

科爾指出，更大的問題在於事件對蘋果的公關的負面影響，因為這暗示蘋果正從競爭對手處竊取技術，而非自行開發技術。他認為，蘋果打這場官司更著重在對未來健康智慧穿戴裝置產品的影響，而非眼前單一血氧監測軟體。

蘋果公司一份財報顯示，包含 Apple Watch、AirPods在內等可穿戴裝置、家居與配件業務，在2023年第三季為該公司帶來82.8億美元的營收。
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美國聯邦巡迴區上訴法院

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